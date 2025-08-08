Khen thưởng kịp thời các thành tích đặc biệt

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay công tác thi đua, khen thưởng chính là một chất xúc tác mạnh mẽ, tạo động lực, truyền cảm hứng sâu rộng cho toàn xã hội trong bối cảnh cả nước quyết liệt hoàn thành những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Chiều 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì Phiên họp lần thứ 13 để đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xem xét đề nghị của các bộ, ngành, địa phương về tặng thưởng danh hiệu cao quý cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng dự còn có các đồng chí: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Hội đồng.

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, trong đó kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9.

Các cấp, ngành, địa phương đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hoàn thành những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

Trong bối cảnh đó, công tác thi đua, khen thưởng chính là một chất xúc tác mạnh mẽ, một nhịp điệu hòa chung, tạo động lực, truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn xã hội, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, khí thế thi đua sôi nổi trên khắp cả nước tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ XI, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Nhắc lại nhiệm vụ mà Hội đồng đã đề ra tại Phiên họp thứ 12, Thủ tướng cho biết, nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao. Đó là các phong trào: Xóa nhà tạm, nhà dột nát; thi đua xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên; 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc; thi đua “Bình dân học vụ số”; thi đua học tập suốt đời…

Theo Thủ tướng, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, khen thưởng được thực hiện kịp thời. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát huy tốt vai trò, tích cực triển khai nhiều hoạt động, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả.

Cho rằng, các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất lớn, đặc biệt chỉ hơn 20 ngày nữa là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy các phong trào thi đua nước rút hoàn thành những mục tiêu đề ra; làm tốt công tác khen thưởng, trao tặng tập thể, cá nhân các bộ, ngành, địa phương danh hiệu vinh dự nhà nước tại các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng chỉ rõ, phải làm đúng quy trình, đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, từ đó khích lệ, động viên, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.