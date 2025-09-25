Khởi công bệnh viện quốc tế AEGIS - Tổ hợp y tế tư nhân quy mô lớn bậc nhất Việt Nam

(Ngày Nay) -Bệnh viện Quốc tế AEGIS khi đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân Thủ đô và vùng lân cận, đồng thời thúc đẩy an sinh xã hội, tạo việc làm và phát triển kinh tế – xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Sáng nay, 25/9/2025, Công ty TNHH T’Hospital phối hợp cùng Tổng Công ty CP Vinaconex chính thức khởi công Bệnh viện Quốc tế AEGIS- Tổ hợp y tế tư nhân hiện đại, quy mô hàng đầu Việt Nam.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược, dễ dàng kết nối với trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận, bệnh viện AEGIS có tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, diện tích sàn 287.000 m2. Được thiết kế bởi công ty RW (Nhật Bản), bệnh viện gồm hai tòa tháp 26 tầng, bốn tầng hầm và khối nhà đa năng 8 tầng, đáp ứng 1.000 giường bệnh.

Bệnh viện quốc tế AEGIS được đầu tư phát triển trên cơ sở ứng dụng những công nghệ y học hiện đại, quy tụ đội ngũ nhân sự y tế tinh hoa trong và ngoài nước để hiện thực hóa khát vọng trở thành hệ sinh thái y tế chăm sóc sức khoẻ toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đông – Tổng giám đốc Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Quốc tế AEGIS chia sẻ đây chính là sự khởi đầu trong chiến lược phát triển chuỗi bệnh viện đa khoa đạt chuẩn quốc tế mang thương hiệu AEGIS tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ông kỳ vọng đưa tinh hoa y học thế giới phục vụ người dân Việt Nam, giúp cộng đồng tiếp cận dịch vụ chuẩn quốc tế ngay trong nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế uy tín trong khu vực.

Định hướng này gắn với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời là hành động cụ thể triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282 của Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

“Với triết lý “lấy bệnh nhân làm trung tâm”, AEGIS coi việc khám chữa bệnh phải luôn song hành với việc củng cố, nâng cao năng lực tự chữa lành và mang đến cho người bệnh một hành trình chữa lành trọn vẹn. Để khi nhắc đến AEGIS, chúng tôi có thể tự hào nói rằng: Đây là nơi sức khỏe người Việt được bảo vệ bằng tri thức, công nghệ đỉnh cao và sự tận tâm”, ông Nguyễn Xuân Đông khẳng định.

Đặc biệt ấn tượng trước tầm nhìn của những người kiến tạo nên Bệnh viện Quốc tế AEGIS, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: “Bệnh viện AEGIS mở ra một hệ sinh thái y tế toàn diện, nơi bệnh viện - khách sạn – trung tâm nghiên cứu - khu nhà chuyên gia cùng tồn tại trong một tổng thể đồng bộ, gắn kết và hướng đến một mục tiêu duy nhất, đó là nâng tầm sức khỏe con người một cách toàn diện, bền vững và cá thể hóa.

Với nền y tế hiện đại và nhân văn, công nghệ không phải là đích đến, mà là công cụ để phụng sự y đức và y thuật. Mỗi robot phầu thuật, mỗi thuật toán trí tuệ nhân tạo, mỗi nền tảng điện toán đám mây đều được ứng dụng không phải để thay thế con người, mà để nâng đỡ trái tim và tay nghề người thầy thuốc, giúp họ đưa ra quyết định chính xác hơn, nhân văn hơn và kịp thời hơn. Đây chính là tinh thần của y học tương lai, một y học chính xác, thông minh, nhưng vẫn đậm đà bản sắc con người”.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: việc bên cạnh điều trị, bệnh viện Quốc tế AEGIS tiên phong trong các dịch vụ phục hồi và chăm sóc dài hạn, từ trung tâm y học tái tạo ứng dụng tế bào gốc, khu nghỉ dưỡng y tế phục hồi sau điều trị, đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi, nơi sức khỏe thể chất, tinh thần và giá trị sống được nuôi dưỡng đồng thời trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh và gia tăng các bệnh mạn tính không lây nhiễm, thể hiện tầm nhìn cấp tiến và sự chuẩn bị có chiều sâu, bền vững và đầy trách nhiệm với tương lai của đất nước.

"Chúng tôi đánh giá rất cao sự đầu tư cho nguồn lực con người tại AEGIS, từ việc xây dựng các khu nhà ở cao cấp cho chuyên gia trong và ngoài nước, đến việc phát triển trung tâm R&D, nơi hội tụ các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư và chuyên gia công nghệ y tế. Tôi hy vọng đây không chỉ là môi trường làm việc lý tưởng, mà còn là "lò ươm" cho các chuẩn mực mới về y học Việt Nam, kết hợp giữa tri thức, đổi mới sáng tạo và kết nối toàn cầu. Chính những nền tảng như vậy sẽ giúp Việt Nam từng bước thực hiện mục tiêu kép, chăm sóc sức khỏe Nhân dân một cách bền vững và đưa đất nước trở thành điểm đến y tế uy tín trong khu vực và quốc tế", GS.TS Trần Văn Thuấn nhận định.

Tại sự kiện, bệnh viện AEGIS đã ký kết hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ với các trường đại học Y khoa hàng đầu (như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Thái Nguyên), các Bệnh viện đa khoa tuyến trung ương hạng đặc biệt và các bệnh viện đa khoa hạng I của Thủ đô (như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệhh viện Xanh Pôn..) các viện nghiên cứu và các tổ chức y tế quốc tế trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản.

Với mục tiêu đạt chứng chỉ JCI – tiêu chuẩn vàng toàn cầu về chất lượng và an toàn người bệnh, AEGIS được đầu tư theo mô hình bệnh viện thông minh, hội tụ các chuyên khoa và trung tâm mũi nhọn: Ung bướu chính xác, Tim mạch - Hô hấp, Cơ xương khớp & Phục hồi chức năng, Sản - Phụ khoa – Nhi khoa & IVF, Chỉnh hình thẩm mỹ và y học tái tạo, Chẩn đoán hình ảnh, Xét ngiệm sinh học phân tử.

Sau khi hoàn thành, Bệnh viện Quốc tế AEGIS sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân Thủ đô và vùng lân cận, đồng thời thúc đẩy an sinh xã hội, tạo việc làm và phát triển kinh tế – xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Với triết lý “All for health, health for all - Tất cả vì sức khoẻ, sức khoẻ cho mọi người”, AEGIS lấy người bệnh làm trung tâm, coi việc khám chữa bệnh phải luôn song hành với việc củng cố, nâng cao năng lực tự chữa lành của con người. Cùng sự đồng hành của Vinaconex – thương hiệu xây dựng hàng đầu Việt Nam, Tổ hợp chăm sóc sức khỏe quốc tế AEGIS hứa hẹn trở thành “tấm khiên y học” bảo vệ sức khỏe và là niềm tự hào mới của y tế Thủ đô trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.