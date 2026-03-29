Khơi dậy tình yêu văn hóa từ "Di sản trong mắt em 2026"

(Ngày Nay) - Nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, xưởng nghệ thuật ART TREE phối hợp cùng Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chính thức tổ chức Lễ phát động cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam "Di sản trong mắt em 2026" tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Phát biểu trong buổi lễ phát động, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhấn mạnh: “Đây là một chương trình ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ. Văn Miếu - Quốc Tử Giám rất vui khi đồng hành cùng ban tổ chức để tạo ra sân chơi để thu hút sự quan tâm tới di sản nói chung và di sản Văn Miếu nói riêng. Ban quản lý mong nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh và các em học sinh thông qua các sáng tạo”.

Cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam "Di sản trong mắt em 2026" được tổ chức với sự đồng hành bởi Viện Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Truyền thống, Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội và Tạp chí Ngày Nay với mục đích giúp các em học sinh tiếp cận di sản văn hóa một cách gần gũi, dễ cảm nhận, phù hợp với độ tuổi, không đặt nặng yêu cầu tái hiện chính xác hay sao chép hình ảnh di sản.

Theo TS, Nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế trao đổi tại tọa đàm: “Tác phẩm là cái nhìn riêng của các em học sinh về di sản. Với một đất nước đa dân tộc với nền văn hóa đa dạng do đó khi phát động cuộc thi sẽ thu hút được tiếng nói của nhiều cộng đồng sáng tạo chia sẻ về di sản các vùng miền”.

Cũng tại tọa đàm, PGS.TS. Trần Thị An, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội nhấn mạnh: “Các tác giả cần sáng tạo mà không sao chép y nguyên, có kết nối với di sản, thể hiện được bối cảnh, thông điệp người vẽ muốn truyền tải. Do di sản không đứng yên mà liên tục sống cùng cộng đồng nên góc nhìn của mỗi tác giả cũng sẽ bổ sung thêm cách hiểu, yêu và sống cùng di sản”.

Thông qua ngôn ngữ mỹ thuật, các em học sinh được tự do sáng tạo, kể lại câu chuyện di sản theo cách riêng, từ đó hình thành sự kết nối tự nhiên với các giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là một hành trình nuôi dưỡng tình yêu di sản và phát triển tư duy thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

️Bên cạnh đó, cuộc thi góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt Nam tới gia đình, nhà trường và cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của Xưởng nghệ thuật ART TREE trong giáo dục nghệ thuật gắn với văn hóa.️ Dự án cũng hướng tới cộng đồng và các hoạt động xã hội, từ thiện thông qua hoạt động triển lãm, đấu giá tác phẩm và kết nối cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, bảo tồn di sản văn hóa và hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi, ThS. Bùi Hà Trang, giảng viên Khoa Công nghiệp văn hóa và di sản cho biết: “Ngoài giá trị vật chất, cuộc thi mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho cả phụ huynh và các em học sinh. Trước khi sáng tác, gia đình có thể cùng con tìm hiểu trực tiếp về di sản, quan sát lịch sử, văn hóa và bối cảnh để hiểu và truyền tải câu chuyện một cách sâu sắc hơn”.

Theo đó, hành trình sáng tạo không chỉ thuộc về cá nhân các em nhỏ mà còn có sự đồng hành của gia đình. Cha mẹ sẽ chứng kiến hành trình con tìm hiểu, lan tỏa tình yêu với di sản Việt Nam thông qua lăng kính nghệ thuật. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để phụ huynh được gặp gỡ, giao lưu cùng các khách mời, nhà báo và các bậc phụ huynh có chung sự quan tâm đến giáo dục thẩm mỹ cho trẻ.

Ở góc độ giáo dục, TS. Vũ Đường Luân, Trưởng phòng hợp tác và phát triển Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật chỉ ra: “Trường không chỉ là đơn vị đào tạo mà còn mong muốn thúc đẩy đồng hành cộng đồng sáng tạo nghệ thuật kết hợp lĩnh vực di sản nghệ thuật. Khi ra mắt cuộc thi này, nhà trường hy vọng đây sẽ là dịp để nâng cao nhận thức của công chúng về di sản và nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật cho các bạn nhỏ”. Chia sẻ thêm tại buổi ra mắt, ông Luân chờ đợi sự tham gia của đông đảo các tác phẩm xuất sắc được trưng bày tại triển lãm sẽ là nguồn cảm hứng để khiến cho tình yêu với di sản được lan tỏa rộng rãi.

Trong khi đó, ThS. Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc điều hành xưởng nghệ thuật ART TREE rất vinh dự và tự hào khi cuộc thi sẽ là sân chơi để lan tỏa tinh thần yêu và kết nối giá trị di sản Việt Nam với các bạn nhỏ. “Hiện nay, các sân chơi văn hóa dành cho người lớn khá đa dạng, nhưng với trẻ em vẫn còn hạn chế. Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để các em được yêu, hiểu và kết nối với di sản văn hóa dân tộc ngay từ sớm”.

Không chỉ dừng lại ở khuôn khổ của một cuộc thi, “Di sản trong mắt em” là hành trình giáo dục - nghệ thuật giàu giá trị nhân văn, góp phần kết nối con người với di sản và khơi dậy tình yêu, ý thức gìn giữ trong đời sống đương đại.

Với sự phối hợp của nhiều đơn vị và định hướng phát triển bền vững, “Di sản trong mắt em 2026” được kỳ vọng sẽ lan tỏa rộng rãi, không chỉ tại Hà Nội mà còn trên phạm vi toàn quốc.