Phát động cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Di sản trong mắt em” 2026

(Ngày Nay) - Cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam 2026 với chủ đề “Di sản trong mắt em” sẽ chính thức được phát động trong ngày 28/3. Chương trình do Xưởng Nghệ thuật ART TREE phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức, hướng tới việc khơi dậy tình yêu di sản và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa từ lứa tuổi nhỏ.

Cuộc thi có sự đồng hành của Viện Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Truyền thống, Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, Tạp chí Ngày Nay; đồng thời nhận được bảo trợ truyền thông từ Trung tâm Điều phối các Hoạt động Sáng tạo Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Theo Ban Tổ chức, di sản không chỉ là công trình cổ hay hiện vật trong bảo tàng mà còn là ký ức sống động của một dân tộc, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển nhanh, việc nuôi dưỡng tình yêu di sản và ý thức bảo vệ bản sắc văn hóa ngay từ thiếu nhi trở thành yêu cầu cấp thiết.

Cuộc thi vì thế hướng đến việc giúp các em tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam bằng góc nhìn sáng tạo, gần gũi và giàu cảm xúc. Thông qua hội họa, thiếu nhi có thể thể hiện suy nghĩ, trí tưởng tượng và tình yêu quê hương bằng ngôn ngữ tạo hình đa dạng, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản.

Cuộc thi dành cho thiếu nhi trên toàn quốc từ 4 - 15 tuổi, chia thành các nhóm tuổi phù hợp. Mỗi tác phẩm dự thi được xem như một câu chuyện cá nhân, phản ánh cách nhìn trong trẻo của trẻ em về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người Việt Nam.

Năm 2026, cuộc thi tổ chức quy mô toàn quốc, không giới hạn số lượng thí sinh và bài dự thi. Các tác phẩm sẽ được Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật và di sản đánh giá theo tiêu chí bám sát chủ đề, tính sáng tạo và giá trị nhân văn.

Không dừng lại ở một sân chơi nghệ thuật, “Di sản trong mắt em” được kỳ vọng trở thành chương trình giáo dục nghệ thuật có sức lan tỏa xã hội, góp phần kết nối cộng đồng và nâng cao nhận thức về giá trị di sản trong đời sống đương đại. Qua đó, mỗi bức tranh của các em không chỉ là sản phẩm sáng tạo mà còn là tiếng nói về tình yêu quê hương và sự tiếp nối di sản của thế hệ tương lai.

Từ góc độ xã hội, cuộc thi góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản từ không gian bảo tồn sang đời sống đương đại, thông qua lăng kính của thế hệ trẻ. Khi trẻ em tham gia tìm hiểu, quan sát và thể hiện di sản bằng ngôn ngữ hội họa, quá trình giáo dục di sản không còn dừng ở truyền đạt kiến thức mà trở thành trải nghiệm cá nhân.

Cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Di sản trong mắt em” 2026 được tổ chức với quy mô toàn quốc, dành cho thiếu nhi từ 4 đến 15 tuổi, chia theo các nhóm tuổi phù hợp. Thời gian nhận bài từ ngày 28/03/2026 đến 04/05/2026. Lễ trao giải và triển lãm Top 60 dự kiến tổ chức ngày 10/05/2026 tại Hà Nội. Thông tin chi tiết được công bố trên các nền tảng trực tuyến của Ban Tổ chức.