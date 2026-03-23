Khởi quay phim "Hoàng hậu cuối cùng" về Nam Phương Hoàng hậu

(Ngày Nay) - Phim thuộc thể loại lịch sử hư cấu, kể về cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu, cuộc hôn nhân không hạnh phúc với vua Bảo Đại và số phận của bà trước những chính biến thời cuộc.
Nam Phương Hoàng hậu và 5 người con. (Ảnh tư liệu)

"Hoàng hậu cuối cùng" - phim điện ảnh về Nam Phương hoàng hậu vừa được khởi quay trong tháng 3/2026. Dự án được ấp ủ trong 6 năm, từng gây chú ý khi tuyển diễn viên năm 2024.

Phim xoay quanh quãng thời gian 10 năm chung sống của bà với Hoàng đế Bảo Đại, từ khi bước vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc với vua Bảo Đại, chồng thường xuyên vắng nhà và có mối quan hệ ngoài luồng, đến những khác biệt về tư tưởng tôn giáo, những biến động của thời cuộc khi nhà Nguyễn sụp đổ, phải cùng các con sống lưu vong tại Pháp.

Đoàn phim cho biết điểm khai máy là Điện Kiến Trung, nơi vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương sống từ khi kết hôn năm 1934 đến khi ông thoái vị năm 1945. Công trình từng đánh sập trong chiến tranh, được hoàn thiện phục dựng năm 2024.

Các công trình Điện Thái Hòa, Diên Thọ Cung, Thái Bình Lâu... của cấm thành cũng sẽ xuất hiện trong phim, tái hiện bối cảnh hoàng cung thập niên 1930-1940. Ngoài ra còn có các cảnh quay ở Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và Pháp.

Cặp đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito cho biết phim thuộc thể loại tâm lý, gia đình và hư cấu lịch sử, chia sẻ không tham vọng kể tiểu sử của Nam Phương Hoàng hậu, mà sẽ tập trung vào cảm xúc, nội tâm bên trong nhân vật.

“Lịch sử cho chúng ta biết họ là ai, điện ảnh cho phép chúng tôi hỏi: Họ đã yêu và tổn thương như thế nào?" cặp đạo diễn chia sẻ.

"Bên cạnh nét đẹp tri thức, tài giỏi và đức hạnh của Hoàng hậu Nam Phương, hay đức hy sinh và sự quyết liệt bảo vệ và gìn giữ các giá trị văn hoá đậm nét phụ nữ Việt truyền thống của Đức Thái hậu Từ Cung [mẹ vua Bảo Đại] như đã biết trong lịch sử, êkíp phim mong muốn cùng khán giả khám phá những nhân vật ấy đã yêu và đã tổn thương ra sao trong dòng chảy số phận" - đại diện nhà làm phim cho biết.

Nói về dự án "Hoàng hậu cuối cùng," ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ghi nhận tâm huyết của đoàn phim, đồng thời thể hiện mong muốn đưa câu chuyện và hình ảnh của Huế đi xa thông qua điện ảnh.

“Phim lịch sử luôn rất khó, đặc biệt trong bối cảnh nghiên cứu và phối hợp còn nhiều hạn chế, nên chắc chắn sẽ có những thiếu sót ngoài ý muốn. Tôi tin rằng với tâm huyết của ê-kíp và niềm đam mê điện ảnh của nhà sản xuất, đạo diễn, chúng ta có thể tạo nên một bộ phim thành công, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cả ê-kíp lẫn khán giả.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là một bộ phim và mục đích thương mại, mà là kể được câu chuyện văn hoá Huế một cách trọn vẹn. Nếu bộ phim thành công, đó không chỉ là thành quả của riêng êkíp, mà còn là một dấu ấn mới cho thành phố Huế trên màn ảnh,” Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ.

