Gần 17.000 người tham gia Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Sáng 22/3, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay dưới sự chủ trì của Bộ Công an, sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND 34 tỉnh, thành phố.
Đây là hoạt động thể thao kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại có Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao; chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Hoạt động diễn ra đồng loạt trong sáng 22/3 với hơn 1,2 triệu người tham dự tại hầu hết 3.321 xã, phường, đặc khu và trung tâm 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội đồng tổ chức Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự tham dự của gần 17.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương, địa phương và nhân dân các phường trung tâm Thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đều luôn quan tâm đặc biệt đến phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe. Ngày 27/3/1946, Người kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước... Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự Tôi, ngày nào Tôi cũng tập". 80 năm qua, lời kêu gọi của Người đã cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân khắp mọi miền đất nước, tích cực tham gia phong trào luyện tập. Lời kêu gọi đó đã trở thành kim chỉ nam, dẫn lối cho phong trào thể dục, thể thao cả nước nói chung và phong trào rèn luyện sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân với mục tiêu "Khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, sức khỏe, tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên huy động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thể dục, thể thao cũng như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ngay sau lời phát động của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, gần 17.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương, địa phương và nhân dân các phường trung tâm Thành phố Hà Nội đã cùng tham gia chạy một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (cự ly khoảng 1,7km).

Ngày chạy Olympic sức khoẻ toàn dân văn hoá

