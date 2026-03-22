Bác sĩ Ba Lan lập kỷ lục với ca phẫu thuật từ xa xuyên lục địa

(Ngày Nay) - Các bác sĩ Ba Lan vừa lập kỷ lục khi thực hiện thành công ca phẫu thuật từ xa sử dụng robot, kết nối giữa Thành Đô (Trung Quốc) và Vácxava (Ba Lan), với khoảng cách gần 10.000 km, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong y học hiện đại.
Theo Polish Press Agency (PAP), các bác sĩ thuộc Viện Y học Nhà nước Ba Lan đang làm việc tại Trung Quốc đã thực hiện hai ca phẫu thuật sử dụng robot: một ca cắt bỏ tuyến tiền liệt triệt để và một ca phẫu thuật tim, trên bệnh nhân tại Vácxava. Tất cả các thao tác được điều khiển từ xa tại Thành Đô.

Các ê-kíp y tế ở cả hai đầu cầu duy trì liên lạc thời gian thực với độ trễ tín hiệu khoảng 200 mili giây. Một đội dự phòng tại Vácxava sẵn sàng tiếp quản trong vòng vài giây nếu có sự cố. Hệ thống kết nối sử dụng đường truyền cáp quang mã hóa, đi qua các trung tâm dữ liệu ở châu Âu trước khi tới Trung Quốc, đảm bảo độ ổn định và bảo mật tối đa.

Bác sĩ Paweł Wisz, trực tiếp thực hiện ca cắt bỏ tuyến tiền liệt, nhấn mạnh phẫu thuật từ xa không chỉ giúp điều trị mà còn mở ra cơ hội đào tạo các bác sĩ khác, cho phép chuyên gia tham gia hướng dẫn từng bước quy trình từ bất cứ nơi đâu.

Trước đó, nhóm bác sĩ Ba Lan đã thực hiện các ca phẫu thuật từ xa trong châu Âu, bao gồm giữa Vácxava và Gdańsk, cũng như từ Bỉ đến Ba Lan với khoảng cách hơn 1.300 km.

Giới chuyên gia nhận định thành tựu này không chỉ nâng cao vị thế của Ba Lan trên bản đồ y học toàn cầu mà còn đóng góp vào việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế cho phẫu thuật từ xa.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết đây là một dấu mốc lịch sử, mở ra triển vọng cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho bệnh nhân trên toàn thế giới.

