Hàng chục người Tây Phi được giải cứu khỏi đường dây tuyển dụng lừa đảo

(Ngày Nay) - Ngày 21/3, giới chức Ghana cho biết một nhóm phối hợp gồm các cơ quan an ninh nước này và Nigeria đã giải cứu 44 người Ghana khỏi các băng nhóm tội phạm đội lốt các công ty tuyển dụng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ghana cho biết các công ty tuyển dụng lừa đảo đã sử dụng mạng xã hội và các kênh tuyển dụng không chính thức khác, đưa ra những lời hứa hão huyền về việc làm và cơ hội du lịch. Tuy nhiên, "khi đến nơi, họ đã bị bóc lột", bao gồm bị hạn chế đi lại, bị ép buộc về mặt tâm lý và bị gây áp lực để tuyển dụng người khác vào đường dây này. Tuyên bố nêu rõ sau một chiến dịch phối hợp được tiến hành vào ngày 16/3 với sự tham gia của các cơ quan an ninh Nigeria, các nạn nhân đã đến Accra, thủ đô Ghana vào ngày 20/3.

Thông cáo cho biết thêm rằng lực lượng chức năng đang hỗ trợ phục hồi cho các nạn nhân được giải cứu, trong khi chính phủ Ghana đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác Nigeria và các bên để triệt phá các băng nhóm tội phạm có liên quan. Chính phủ Ghana cũng mạnh mẽ lên án tội phạm buôn bán người và kêu gọi người dân cẩn trọng với những lời mời tuyển dụng không chính thống.