Nhìn về di sản Sài Gòn: gìn giữ, bảo tồn và phát triển

(Ngày Nay) -Ngày 21/3, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu (Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử TPHCM) và nhiếp ảnh gia Minh Hòa đã chia sẻ quan điểm về chủ đề tọa đàm “Nhìn về di sản Sài Gòn: Gìn giữ, bảo tồn và phát triển”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tham dự tọa đàm, khuyến khích các bạn trẻ quan tâm, nghiên cứu về lịch sử, giữ gìn di sản - Ảnh: Minh Khang
Chương trình do Công ty CP Sách Omega Việt Nam (Omega+), Tạp chí Xưa & Nay phối hợp Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức.

Giữ di sản từ ký ức đô thị

Tại tọa đàm, TS Nguyễn Thị Hậu (còn có tên thân quen Hậu Khảo cổ) đã chia sẻ về những đặc trưng của đô thị Sài Gòn. Đó là một đô thị với cảnh quan tự nhiên sông nước, hướng biển và kết nối; hình thành trung tâm kinh tế - giao thương - công nghiệp - dịch vụ từ sớm; có quy hoạch đô thị hoàn chỉnh kiểu phương Tây, sớm hình thành thị dân, lối sống văn minh đô thị; đặc biệt là đa dạng văn hóa tộc người, liên tục nhập cư và biến động dân cư.

TS Nguyễn Thị Hậu chia sẻ về ký ức đô thị tại tọa đàm - Ảnh: Minh Khang

Từ những đặc trưng này đã hình thành hệ thống di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) đa dạng, nhiều tầng lớp, như: di tích khảo cổ; cảnh quan đô thị; công trình tôn giáo, tín ngưỡng; di tích thành lũy, công trình quân sự… Trong đó, rất nhiều di tích đã nhanh chóng biến mất trong dòng chảy đô thị hóa. Riêng quần thể kiến trúc người Hoa ở Chợ Lớn có thể nói là được bảo tồn khá tốt khi gắn với bản sắc một cộng đồng. Đó cũng chính là mấu chốt của việc bảo tồn di sản, chỉ khi cộng đồng có ý thức và trách nhiệm với việc bảo tồn di sản thì mới thúc đẩy được các chính sách, phương thức hiệu quả để bảo tồn di sản.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa chia sẻ một lượng thông tin đồ sộ về di sản được ghi nhận qua bộ ảnh 7 ngôi trường có kiến trúc Pháp đẹp nhất Sài Gòn - Ảnh: Minh Khang

Cũng theo TS Nguyễn Thị Hậu, di sản vật thể luôn liên quan đến phi vật thể mà với một đô thị như Sài Gòn thì giá trị phi vật thể đầu tiên, cần thiết nhất chính là “ký ức đô thị”. Khác với ký ức làng xã vốn phụ thuộc mối quan hệ truyền đời giữa người với người, ký ức đô thị ngắn hạn hơn và phụ thuộc vào quan hệ giữa con người với cảnh quan đô thị. Khi các cảnh quan quen thuộc, từng là dấu ấn nhận diện đô thị (như bùng binh Cây liễu, bùng binh chợ Bến Thành…) dần mất đi thì ký ức cũng nhạt dần và có sự đứt gãy giữa các thế hệ. Khi ký ức đô thị mất đi thì di sản cũng không còn.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa với những câu chuyện về di sản sau ống kính - Ảnh: Minh Khang

Vì thế, việc giữ gìn ký ức đô thị không tách rời với giữ gìn cảnh quan đô thị, trong đó đảm bảo bảo tồn cả quần thể không gian văn hóa chứ không chỉ riêng lẻ một công trình, di tích nào.

“Điển hình như chợ Bến Thành vốn là dấu ấn đô thị, đặc trưng của đô thị Sài Gòn nhưng nếu phía sau chợ mọc lên vài tòa nhà cao tầng, nếu bùng binh trước chợ biến mất, nếu phát triển dịch vụ thương mại lớn dưới khu vực ga metro… thì chợ Bến Thành có còn tồn tại? Đây thực sự là bài toán khó trong quá trình phát triển…” – TS Nguyễn Thị Hậu chia sẻ.

Để di sản lên tiếng

Có mặt tại tọa đàm, nhiếp ảnh gia Minh Hòa, nổi tiếng với những bộ ảnh về Sài Gòn, đã chia sẻ cách mình giữ gìn giá trị di sản qua ống kính nhiếp ảnh.

Những bộ ảnh nổi tiếng của anh, như: “Sài Gòn xưa và nay” – chụp đối chiếu cùng góc ảnh hình ảnh Sài Gòn hôm nay với ảnh tư liệu lịch sử; “Có một Sài Gòn bình yên đến thế” – về một buổi sớm mai ở Sài Gòn; “Có một Sài Gòn bình yên đến lạ” – về một Sài Gòn không bóng người trong thời gian giãn cách bởi đại dịch COVID-19, được đánh giá cao và lan tỏa rất mạnh bởi đã kể được câu chuyện sâu sắc và đầy cảm xúc về Sài Gòn - TPHCM chỉ bằng hình ảnh.

Tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ - Ảnh: Minh Khang

Cùng với đó, bộ ảnh về 7 ngôi trường có kiến trúc Pháp đẹp nhất Sài Gòn (cũng chụp trong đợt giãn cách) không chỉ giúp người xem khám phá vẻ đẹp kiến trúc mà quan trọng là câu chuyện đằng sau những di tích cả trăm năm tuổi. Nhiếp ảnh gia Minh Hòa đã công phu tìm hiểu về lịch sử các ngôi trường, cũng như từng chi tiết kiến trúc, từng hiện vật thu được trong ống kính để kể lại một cách sống động một phần lịch sử Sài Gòn - TPHCM.

TS Nguyễn Thị Hậu mong rằng có thêm nhiều tiếng nói trách nhiệm về bảo tồn di sản, nhất là từ các bạn trẻ - Ảnh: Minh Khang

Cả TS Nguyễn Thị Hậu và nhiếp ảnh gia Minh Hòa đều cho rằng, bảo tồn di sản không phải là “đóng băng” mà phải trở thành di sản sống, tiếp tục hiện hữu giữa đời sống đô thị. “Tại sao không dùng di sản để thu hút du lịch? Hãy để di sản tiếp tục kể câu chuyện của mình thu hút du khách đến khám phá. Nhiều nước vẫn bảo tồn và phát triển di sản từ du lịch như thế” – nhiếp ảnh gia Minh Hòa nói.

Minh Khang
Nguyễn Thị Hậu Minh Hòa Di sản Sài Gòn

Chuỗi sự kiện văn hóa dày đặc trong năm 2025 cho thấy rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy văn hóa vì phát triển bền vững. Ảnh: UNESCO
Từ sáng kiến của Việt Nam đến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững
(Ngày Nay) - Việc Việt Nam khởi xướng Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027–2036 không phải là một động thái mang tính biểu tượng. Trong bối cảnh các khủng hoảng toàn cầu đan xen và kéo dài, buộc các quốc gia phải xem xét lại những nền tảng điều tiết phát triển, văn hóa ngày càng bộc lộ vai trò vượt ra ngoài bảo tồn hay biểu đạt bản sắc, trở thành yếu tố góp phần củng cố gắn kết xã hội và nâng cao khả năng chống chịu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Bảo vệ an ninh mạng là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu
(Ngày Nay) - Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ I năm 2026 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia, bảo vệ an toàn các hoạt động của cơ quan Nhà nước và nhân dân.
Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi
Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi
(Ngày Nay) - Ngày 21/3, theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông trong khung giờ đầu ngày.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Quy chế tuyển sinh đại học mới
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Quy chế tuyển sinh đại học mới
(Ngày Nay) - Ngày 20/3, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học trong toàn hệ thống từ năm 2026, nhằm hoàn thiện cơ chế tuyển sinh theo hướng đồng bộ, minh bạch và nâng cao chất lượng đầu vào.
Tại sự kiện MIK Partnership Summit 2026 vác chuyên gia mang đến góc nhìn về triển vọng thị trường, xu hướng phát triển năm 2026.
MIK Group mở rộng quy mô phát triển với 3 trụ cột chiến lược
(Ngày Nay) -Mở rộng quy mô, tối ưu hiệu quả và tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu là định hướng xuyên suốt của MIK Group cho giai đoạn mới khi thị trường bất động sản ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và tiêu chuẩn phát triển đô thị.
Cư dân khu nhà giàu Ciputra phản đối điều chỉnh quy hoạch
Cư dân khu nhà giàu Ciputra phản đối điều chỉnh quy hoạch
(Ngày Nay) - Cư dân Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) vừa có đơn kiến nghị tập thể gửi các cơ quan chức năng, phản đối phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn phường Phú Thượng và Xuân Đỉnh.