Thái Lan xem xét giảm thời gian lưu trú miễn thị thực của du khách quốc tế

(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sẽ đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch nước ngoài tại nước này từ 60 ngày xuống còn 30 ngày nhằm hạn chế lạm dụng và giảm thiểu các mối đe dọa an ninh tiềm tàng.
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 20/3 cho biết chính sách miễn thị thực 60 ngày được ban hành dưới thời chính quyền cựu Thủ tướng Srettha Thavisin nhằm thúc đẩy du lịch, một động lực chính của tăng trưởng kinh tế “xứ Chùa Vàng”. Tuy nhiên, một ủy ban giám sát chính sách thị thực, do Bộ Ngoại giao chủ trì, cho rằng thời gian 60 ngày hiện tại có thể quá dài.

Ông Sihasak cho biết trong chuyến thăm tới tỉnh đảo Phuket gần đây, các nhà điều hành du lịch đã phàn nàn về những mặt trái của hệ thống miễn thị thực 60 ngày. Tại Phuket và các điểm du lịch khác, đã có nhiều báo cáo về việc người nước ngoài có thị thực 60 ngày thành lập doanh nghiệp trong các lĩnh vực dành riêng cho người Thái và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp thông qua người đứng tên hộ. Ngoài ra, nhiều người bị bắt trong các chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến đã nhập cảnh Thái Lan bằng thị thực du lịch.

Ngoại trưởng Sihasak cũng cho rằng thời hạn 60 ngày có thể bị lợi dụng bởi những người không nhập cảnh Thái Lan với mục đích du lịch thực sự, trong đó có cả những người muốn ở lại đây mà không xin thị thực dài hạn phù hợp. Theo đề xuất thay đổi, công dân các nước đủ điều kiện được miễn thị thực sẽ được phép ở lại Thái Lan 30 ngày và có thể xin gia hạn thêm 30 ngày.

Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh rằng biện pháp này không phân biệt đối xử với bất kỳ quốc gia hay quốc tịch cụ thể nào, mà nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến và các hành vi lạm dụng khác. Ông tái khẳng định Thái Lan vẫn cam kết chào đón và chăm sóc tốt du khách nước ngoài, nhưng đồng thời cũng phải ngăn chặn các cá nhân tham gia vào các hoạt động gây rủi ro an ninh hoặc nằm ngoài phạm vi du lịch.

