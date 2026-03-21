Công bố Đề cử chính thức Giải thưởng Cống hiến 2026: Lộ diện những ứng viên sáng giá

(Ngày Nay) - Vào ngày 20/3/2026, báo Thể thao và Văn hoá thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức công bố các đề cử chính thức cho Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20. Sự kiện năm nay tiếp tục vinh danh những đóng góp nổi bật trên cả hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.
Theo kế hoạch, Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 15/4/2026 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trưởng BTC - Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật cùng ê-kíp sản xuất gồm Tổng đạo diễn Thu Hoài và Giám đốc âm nhạc Dương Cầm. Đây là dịp để công chúng và giới chuyên môn cùng nhìn lại một năm hoạt động sôi nổi của các nghệ sĩ và vận động viên nước nhà.

Giải Âm nhạc Cống hiến và những bước tiến ra quốc tế

Hệ thống Giải Âm nhạc Cống hiến năm nay bao gồm 50 đề cử chia đều cho 10 hạng mục quan trọng. Đáng chú ý, quy chế năm nay quy định người đứng đầu mỗi hạng mục ở vòng bình chọn đầu tiên sẽ được đặc cách vào thẳng Top 5 đề cử chính thức. Danh sách này ghi nhận những cái tên nổi bật như MV và Bài hát "Bắc Bling" (Hòa Minzy), Album "Phao cứu sinh" (Hương Tràm), Nghệ sĩ mới của năm (CONGB) cùng các nghệ sĩ như Hồ Hoài Anh, Nguyễn Vĩnh Tiến và Quốc Thiên.

Bên cạnh các hạng mục chính, Ban tổ chức còn có thể xét trao thêm các danh hiệu như Kỷ niệm chương Cống hiến hay Nghệ sĩ truyền cảm hứng để vinh danh những nỗ lực có sức lan tỏa rộng lớn. Đặc biệt, một nghệ sĩ tiêu biểu từ giải thưởng năm nay sẽ được đề cử để vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan) theo thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa hai bên.

Tôn vinh những chiến tích vang dội của Thể thao Việt Nam

Trong lĩnh vực thể thao, Giải thưởng Cống hiến 2026 tập trung vào 4 hạng mục chính nhằm tôn vinh các cá nhân và tập thể có thành tích đột phá hoặc đóng góp tích cực cho xã hội. Tại hạng mục Chiến tích thể thao của năm, các đề cử tiêu biểu bao gồm Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam với tấm HCV SEA Games 33, Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam lần đầu đăng quang tại đấu trường khu vực và Đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh với kỷ lục 6 lần liên tiếp giành HCV đại hội.

Ở các hạng mục cá nhân, những vận động viên như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thị Oanh và Trịnh Thu Vinh tiếp tục khẳng định vị thế thông qua các thành tích quốc tế ấn tượng. Việc xác định người chiến thắng ở các hạng mục Gương mặt thể thao sẽ dựa trên sự kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng bầu chọn và số lượt bình chọn từ người hâm mộ.

Quy trình bình chọn

Để tìm ra những chủ nhân cuối cùng của các hạng mục giải thưởng, Ban tổ chức đã chính thức mở cổng bình chọn chung cuộc từ 20h00 ngày 20/3/2026 và kéo dài đến hết ngày 5/4/2026. Công chúng có thể thực hiện bình chọn trực tuyến thông qua hệ thống BVOTE bằng cách truy cập trang web và thanh toán qua các cổng điện tử như VNPAY hoặc ví điện tử.

Kết quả cuối cùng là tổng điểm quy đổi từ phiếu bầu của các nhà báo, chuyên gia và số "sao bình chọn" của công chúng, trong đó mỗi bên chiếm tỷ trọng 50%. Ban tổ chức nhấn mạnh tính minh bạch của giải thưởng khi không giới hạn số lượt bình chọn, đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp gian lận để đảm bảo giá trị cốt lõi của giải thưởng là tôn vinh những cống hiến thực chất.

(Ngày Nay) - Đó là lời động viên từ tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh - giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) trong buổi tọa đàm chủ đề "Gen Z hiện nay: Khai phóng tư duy hay bị thao túng tâm lý?" diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia (TPHCM) ngày 21/3.
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia cho biết họ đã thành công trong việc phát triển nguyên mẫu pin lượng tử thử nghiệm đầu tiên trên thế giới, được sạc không dây bằng tia laser. Đây là một bước tiến lớn hướng tới pin lượng tử hoạt động hoàn chỉnh với thời gian sạc siêu nhanh.
Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) vừa công bố một phương pháp mới trong điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân chính gây ung thư dạ dày. Phương pháp này mang lại hiệu quả gấp 60 lần so với các phác đồ hiện nay, đồng thời giúp giải quyết tình trạng kháng thuốc đang ngày càng trở nên phổ biến.
Tỷ phú Elon Musk đối mặt khoản bồi thường hàng tỷ USD
(Ngày Nay) - Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ ngày 20/3 đã xác định tỷ phú công nghệ Elon Musk có hành vi gây hiểu lầm đối với các cổ đông của Twitter, khiến giá cổ phiếu của công ty này sụt giảm trong thời điểm ông đang chuẩn bị thực hiện thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD.
(Ngày Nay) - Việc Việt Nam khởi xướng Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027–2036 không phải là một động thái mang tính biểu tượng. Trong bối cảnh các khủng hoảng toàn cầu đan xen và kéo dài, buộc các quốc gia phải xem xét lại những nền tảng điều tiết phát triển, văn hóa ngày càng bộc lộ vai trò vượt ra ngoài bảo tồn hay biểu đạt bản sắc, trở thành yếu tố góp phần củng cố gắn kết xã hội và nâng cao khả năng chống chịu.
(Ngày Nay) - Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ I năm 2026 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia, bảo vệ an toàn các hoạt động của cơ quan Nhà nước và nhân dân.