Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) vừa công bố một phương pháp mới trong điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân chính gây ung thư dạ dày. Phương pháp này mang lại hiệu quả gấp 60 lần so với các phác đồ hiện nay, đồng thời giúp giải quyết tình trạng kháng thuốc đang ngày càng trở nên phổ biến.

Theo thống kê, khoảng 43% dân số thế giới nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến viêm loét niêm mạc dạ dày và là tác nhân gây ra nguy cơ nghiêm trọng nhất dẫn đến ung thư dạ dày. Hiện nay, việc điều trị thường dựa trên sự kết hợp giữa nhiều loại kháng sinh, trong đó có metronidazole. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị bằng các loại thuốc này đang giảm dần do tình trạng “nhờn” kháng sinh ngày càng gia tăng.

Thông qua việc phát triển các biến thể được biển đổi về mặt hoá học của metronidazole, còn được gọi là dẫn xuất “ether”, nhóm nghiên cứu của Đại học Kỹ thuật Munich đã giúp hợp chất bám dính tốt hơn và ổn định hơn khi tấn công các protein mục tiêu của vi khuẩn. Kết quả thử nghiệm lâm sàng và trên động vật cho thấy các hợp chất mới đạt hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn mạnh gấp 60 lần so với phương pháp hiện nay.

Các nhà khoa học cũng đã làm rõ cơ chế của thuốc kháng sinh metronidazole, theo đó, chúng không chỉ gây ra tình trạng mất cân bằng oxy hóa (stress oxy hóa) làm tổn hại tế bào vi khuẩn, mà còn tấn công trực tiếp vào hệ thống phòng thủ của chúng, cụ thể là làm vô hiệu hoá protein chuyên sửa chữa các protein bị hư hại và protein có chức năng trung hòa các hợp chất oxy có hại.

Đáng chú ý, các hợp chất mới còn có tác dụng tích cực đối với cả các chủng kháng thuốc. Một ưu điểm vượt trội khác của liệu pháp này là tính an toàn cao. Thử nghiệm trên mô hình chuột cho thấy tình trạng nhiễm trùng có thể bị loại bỏ hoàn toàn với liều lượng thấp hơn đáng kể, đồng thời không gây độc tính cho tế bào của con người. Đặc biệt, các hợp chất mới ít gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ vi sinh đường ruột so với kháng sinh truyền thống, giúp bảo tồn các lợi khuẩn và hạn chế tác dụng phụ cho bệnh nhân.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đức đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Nature Microbiology.