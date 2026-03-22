Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) vừa công bố một phương pháp mới trong điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân chính gây ung thư dạ dày. Phương pháp này mang lại hiệu quả gấp 60 lần so với các phác đồ hiện nay, đồng thời giúp giải quyết tình trạng kháng thuốc đang ngày càng trở nên phổ biến.
Theo thống kê, khoảng 43% dân số thế giới nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến viêm loét niêm mạc dạ dày và là tác nhân gây ra nguy cơ nghiêm trọng nhất dẫn đến ung thư dạ dày. Hiện nay, việc điều trị thường dựa trên sự kết hợp giữa nhiều loại kháng sinh, trong đó có metronidazole. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị bằng các loại thuốc này đang giảm dần do tình trạng “nhờn” kháng sinh ngày càng gia tăng.

Thông qua việc phát triển các biến thể được biển đổi về mặt hoá học của metronidazole, còn được gọi là dẫn xuất “ether”, nhóm nghiên cứu của Đại học Kỹ thuật Munich đã giúp hợp chất bám dính tốt hơn và ổn định hơn khi tấn công các protein mục tiêu của vi khuẩn. Kết quả thử nghiệm lâm sàng và trên động vật cho thấy các hợp chất mới đạt hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn mạnh gấp 60 lần so với phương pháp hiện nay.

Các nhà khoa học cũng đã làm rõ cơ chế của thuốc kháng sinh metronidazole, theo đó, chúng không chỉ gây ra tình trạng mất cân bằng oxy hóa (stress oxy hóa) làm tổn hại tế bào vi khuẩn, mà còn tấn công trực tiếp vào hệ thống phòng thủ của chúng, cụ thể là làm vô hiệu hoá protein chuyên sửa chữa các protein bị hư hại và protein có chức năng trung hòa các hợp chất oxy có hại.

Đáng chú ý, các hợp chất mới còn có tác dụng tích cực đối với cả các chủng kháng thuốc. Một ưu điểm vượt trội khác của liệu pháp này là tính an toàn cao. Thử nghiệm trên mô hình chuột cho thấy tình trạng nhiễm trùng có thể bị loại bỏ hoàn toàn với liều lượng thấp hơn đáng kể, đồng thời không gây độc tính cho tế bào của con người. Đặc biệt, các hợp chất mới ít gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ vi sinh đường ruột so với kháng sinh truyền thống, giúp bảo tồn các lợi khuẩn và hạn chế tác dụng phụ cho bệnh nhân.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đức đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Nature Microbiology.

(Ngày Nay) - Đó là lời động viên từ tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh - giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) trong buổi tọa đàm chủ đề "Gen Z hiện nay: Khai phóng tư duy hay bị thao túng tâm lý?" diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia (TPHCM) ngày 21/3.
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia cho biết họ đã thành công trong việc phát triển nguyên mẫu pin lượng tử thử nghiệm đầu tiên trên thế giới, được sạc không dây bằng tia laser. Đây là một bước tiến lớn hướng tới pin lượng tử hoạt động hoàn chỉnh với thời gian sạc siêu nhanh.
Tỷ phú Elon Musk đối mặt khoản bồi thường hàng tỷ USD
(Ngày Nay) - Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ ngày 20/3 đã xác định tỷ phú công nghệ Elon Musk có hành vi gây hiểu lầm đối với các cổ đông của Twitter, khiến giá cổ phiếu của công ty này sụt giảm trong thời điểm ông đang chuẩn bị thực hiện thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD.
(Ngày Nay) - Việc Việt Nam khởi xướng Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027–2036 không phải là một động thái mang tính biểu tượng. Trong bối cảnh các khủng hoảng toàn cầu đan xen và kéo dài, buộc các quốc gia phải xem xét lại những nền tảng điều tiết phát triển, văn hóa ngày càng bộc lộ vai trò vượt ra ngoài bảo tồn hay biểu đạt bản sắc, trở thành yếu tố góp phần củng cố gắn kết xã hội và nâng cao khả năng chống chịu.
(Ngày Nay) - Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ I năm 2026 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia, bảo vệ an toàn các hoạt động của cơ quan Nhà nước và nhân dân.