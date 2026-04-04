Khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng có liên quan về hành vi “rửa tiền”

(Ngày Nay) - Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin tại họp báo.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin tại họp báo.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin tại họp báo.

Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý I/2026, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với "Shark Bình" và 10 người khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội “trốn thuế”.

Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi “rửa tiền” của Shark Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam - Mr Pips.

Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng có liên quan về hành vi “rửa tiền”.

Đối với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 có 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền gần 214 tỷ đồng thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên công ty cổ phần Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonerFX, ScopeMarket.com.

Tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Mặc dù Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân lượng nên Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) rồi cung cấp cho cơ quan công an.

Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội sau thời gian thông tin trên các phương truyền thông kêu gọi những ai là nhà đầu tư trong vụ Antex thì gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận và làm việc với 51 nhà đầu tư, số tiền tạm ước tính thiệt hại theo lời khai của nhà đầu tư khoảng 35 tỷ đồng.

Ngoài số tiền các bị can khắc phục hậu quả bằng tiền mặt, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa các tài sản của các bị can đủ để trả cho bị hại.

Quá trình làm việc, các nhà đầu tư cũng đã cung cấp những tài liệu thể hiện việc chuyển tiền, đầu tư vào tiền số Antex. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiến hành xác minh xác định số tiền bị chiếm đoạt, xem xét trả lại cho các bị hại khi đủ cơ sở pháp lý.

Phó Đức Nam Lê Khắc Ngọ Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hòa Bình rửa tiền sàn forex ví Ngân lượng Shark Bình Mr Pips

