(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền 5 tỷ đồng để thực hiện dự án, theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng). Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty này để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex (trả lương cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng Internet phục vụ dự án…).

Quá trình phát triển dự án trên, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8-11/2021, các đối tượng này phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” (token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án. Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án, bán quy đổi ra tiền rồi chia nhau. Ngoài ra các đối tượng trên còn chuyển tiền của nhà đầu tư vào công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích. Đến nay, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, số lượng lớn USD, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử ... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Nội phát hiện, năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".