Không lớp học, không giáo trình: Soci Hub và cách người trẻ học ngoại ngữ bằng trải nghiệm thật

(Ngày Nay) - Không bảng đen, không giáo trình, cũng không có giờ học cố định, Soci Hub mở ra một cách tiếp cận khác với việc học ngoại ngữ: học thông qua giao tiếp thật, trong một không gian nơi người trẻ Việt Nam và tình nguyện viên quốc tế gặp gỡ, chia sẻ và cùng phát triển.

Một không gian nhỏ, nhưng mở ra nhiều kết nối lớn

Nằm ngay trong ngõ Văn Minh (phường Mai Dịch, Hà Nội), Soci Hub là một không gian nhỏ nhưng luôn rộn ràng tiếng cười và sự đa dạng về ngôn ngữ. Hàng tuần, thông qua những mô hình học tập đa dạng, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ say mê khám phá. Không khó để bắt gặp hình ảnh các nhóm ngồi thành vòng tròn, say sưa trao đổi bằng tiếng Anh, đôi khi xen lẫn những tràng cười sảng khoái khi ai đó “bí từ” nhưng nhanh chóng được đồng đội hỗ trợ.

Soci Hub là một sáng kiến trọng điểm của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS). Ngay từ khi hình thành, Soci Hub không định vị mình như một trung tâm đào tạo ngoại ngữ thương mại mà hướng tới việc tạo ra một không gian mở để người trẻ có thể gặp gỡ, duy trì các hoạt động cộng đồng và học hỏi lẫn nhau.

Từ nhu cầu ban đầu là “có chỗ để gặp nhau” dành cho những bạn trẻ Việt Nam đam mê, nhiệt huyết với các dự án vì cộng đồng, Soci Hub đã có những sự thay đổi tích cực, với sự tăng cường kết nối quốc tế nhiều hơn trước đây. Từ phát triển kỹ năng mềm, tổ chức hoạt động xã hội đến giao lưu văn hóa quốc tế, tất cả đều được vận hành dựa trên tinh thần tự nguyện và sẻ chia, thông qua những mô hình như “Language Lab”, “Culture night” hay “Lớp học cộng đồng”. Không gian này hoàn toàn miễn phí, sẵn sàng bảo trợ cho các sáng kiến thanh niên, từ những buổi họp nhóm nhỏ 3-5 người đến các buổi workshop quy mô lớn hơn.

Điểm đặc biệt nhất tại đây là ranh giới giữa “người tổ chức” và “người tham gia” hoàn toàn bị xóa nhòa. Nhiều bạn sinh viên từng đến tham dự với tư cách người nghe, người học, sau đó đã trở thành người đứng lớp, chia sẻ với mọi người về một kỹ năng mà mình có. Chính sự linh hoạt và tính tiếp nối này đã khiến Soci Hub không chỉ là một địa điểm, mà trở thành một cộng đồng học tập mở đầy sức sống.

Khi tình nguyện viên quốc tế trở thành “người đồng hành”

Sự khác biệt lớn nhất của Soci Hub nằm ở cách ngoại ngữ len lỏi vào đời sống thường nhật. Không có “giờ lên lớp” hay giáo trình cố định, nhưng tiếng Anh - và đôi khi là những ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha,... - lại được sử dụng xuyên suốt trong các hoạt động.

Trong các buổi nói chuyện 1-1 hoặc thảo luận nhóm, người tham gia được tiếp xúc trực tiếp với các tình nguyện viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Mỗi tình nguyện viên mang theo một cách nói chuyện, một phong cách giao tiếp và những câu chuyện rất riêng, rất đa dạng về bản sắc văn hóa. Điều này tạo nên một môi trường đa văn hóa thu nhỏ ngay giữa lòng Hà Nội, nơi ngoại ngữ không còn là những cấu trúc ngữ pháp khô khan mà là nhịp cầu để thấu hiểu con người, gắn kết những con người ở nhiều quốc gia với nhau.

Mối quan hệ giữa người học và tình nguyện viên tại Soci Hub không tồn tại khoảng cách “thầy - trò” truyền thống. Họ là những người bạn đồng hành, cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Những người bạn quốc tế không chỉ “dạy” ngoại ngữ, họ chia sẻ về tư duy làm việc, cách nhìn nhận các vấn đề toàn cầu và kinh nghiệm thích nghi văn hóa. Ngược lại, các bạn trẻ Việt Nam cũng trở thành những “đại sứ văn hóa” giới thiệu về vẻ đẹp đất nước, con người và những câu chuyện đời thường đậm chất Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình của mình, Adam (22 tuổi, người Thụy Điển) - một tình nguyện viên tại Soci Hub cho biết: "Khi mới đến Hà Nội, tôi không biết tiếng Việt. Nhưng bây giờ tôi đã có thể nói một số câu cơ bản để giao tiếp với mọi người. Ở Soci Hub, tôi được tiếp xúc với người Việt ở nhiều lứa tuổi chứ không chỉ những bạn trẻ, tôi giúp các bạn tự tin hơn với việc giao tiếp bằng ngoại ngữ, và các bạn cũng đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều từ trải nghiệm này. Tất cả những điều đó khiến tôi có nhiều kỷ niệm đặc biệt và cảm giác thân thuộc với mảnh đất nơi đây."

Không chỉ Adam, bạn Trang (19 tuổi, Hà Nội) - một Tình nguyện viên của Dự án cũng cho biết cô đến Soci Hub ban đầu chỉ để giao lưu, nhưng dần cảm thấy gắn bó: “Tôi nghĩ mình chỉ tham gia vài buổi, nhưng rồi quay lại nhiều hơn vì không khí ở đây rất cởi mở. Mọi người không ngại sai, và điều đó giúp việc học ngoại ngữ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.”

Từ workshop chuyên sâu đến bệ phóng sáng kiến cộng đồng

Bên cạnh các buổi giao lưu tự do, Soci Hub còn tổ chức những buổi giao lưu văn hóa thường niên nhằm giúp các bạn trẻ hiểu thêm về văn hóa các nước trên thế giới, đồng thời phát triển được các kỹ năng. Bám sát nhu cầu thực tế của thế giới hiện đại như tư duy phản biện và kỹ năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa. Mỗi sự kiện đều hướng đến việc trang bị cho người trẻ những góc nhìn đa chiều và phương pháp phát triển bản thân hiệu quả nhất.

Nội dung các buổi giao lưu văn hóa không đi theo lối mòn lý thuyết mà tập trung vào thực hành. Có những buổi, người tham gia sẽ cùng nhau trải nghiệm mặc Kimono của Nhật Bản, cũng có thể nếm thử những chiếc bánh ngọt hấp dẫn ở “French Culture Night”, hoặc cùng tranh luận về một vấn đề xã hội đang nóng hổi. Sự “thoải mái có chủ đích” này giúp các bạn trẻ vượt qua rào cản tâm lý ngại ngùng - vốn là rào cản lớn nhất khiến người Việt khó làm chủ ngoại ngữ dù đã học nhiều năm.

Bạn Trang chia sẻ thêm: “Em được các bạn tình nguyện viên nước ngoài chia sẻ về cách họ làm việc và cách họ dạy trẻ nhỏ. Có những điều trước đây em chưa từng nghĩ tới. Sau một thời gian tham gia, em thấy mình tự tin hơn khi giao tiếp và cũng cởi mở hơn với những góc nhìn khác.”

Đáng chú ý, Soci Hub còn đóng vai trò là “bệ phóng” cho nhiều dự án xã hội tiềm năng. Tại đây, các nhóm thanh niên có thể nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia của CSDS, kết nối với nguồn lực từ các tình nguyện viên quốc tế để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Việc trao đổi bằng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác trong quá trình xây dựng dự án cũng giúp các bạn trẻ rèn luyện khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa ngay từ sớm - một kỹ năng rất quan trọng cho người trẻ trong thời đại toàn cầu hóa

Ngoại ngữ là phương tiện, không phải đích đến

Trong khi nhiều người vẫn xem ngoại ngữ là một môn học cần vượt qua, Soci Hub tiếp cận theo hướng khác: coi ngoại ngữ là công cụ để kết nối và mở rộng trải nghiệm.

Tại Soci Hub, việc “học” diễn ra len lỏi qua từng cuộc hội thoại, từng buổi tranh luận hay đơn giản là lúc cùng nhau chuẩn bị trà bánh cho một sự kiện. Người học không cần gồng mình ghi nhớ từ vựng máy móc, mà dần hình thành phản xạ ngôn ngữ thông qua việc sử dụng thường xuyên trong các tình huống thực tế. Nhiều bạn trẻ thừa nhận rằng, sau một thời gian sinh hoạt tại đây, họ không chỉ cải thiện kỹ năng giao tiếp mà còn thay đổi hoàn toàn thái độ với ngoại ngữ: từ áp lực thành yêu thích, từ trốn tránh thành chủ động tìm kiếm cơ hội để nói.

Giá trị cộng đồng bền vững từ những điều giản dị

Soci Hub không phải là một mô hình lớn về quy mô, nhưng lại tạo ra một môi trường mà ở đó người trẻ có thể thử, sai và học hỏi mà không chịu quá nhiều áp lực. Việc duy trì một không gian mở và miễn phí cũng giúp nhiều bạn có thêm cơ hội tiếp cận, đặc biệt là những người chưa có điều kiện tham gia các lớp học ngoại ngữ.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng chú trọng đến trải nghiệm, những mô hình như Soci Hub đóng vai trò bổ trợ cho việc học chính quy, tạo thêm môi trường để người trẻ thực hành và phát triển kỹ năng.

Không bảng đen, không giáo án, không cam kết “đầu ra” bằng điểm số, nhưng chính sự tự do và tính cộng đồng lại là sợi dây bền chặt nhất giữ chân người tham gia. Ở đó, mỗi cá nhân đều tìm thấy chính mình, tự tin hơn, cởi mở hơn và sẵn sàng bước ra thế giới rộng lớn. Soci Hub đã chọn cho mình một cách vận hành lặng lẽ, để những giá trị nhân văn vẫn không ngừng lan tỏa âm thầm, góp phần phát triển bền vững cho giới trẻ ngày nay.

Hành trình của Soci Hub là hành trình của sự thấu hiểu và kết nối. Dự án đã chứng minh rằng: khi chúng ta tạo ra một không gian đủ an toàn và cởi mở, người trẻ sẽ tự động tỏa sáng. Ngoại ngữ khi đó không còn là gánh nặng, mà trở thành đôi cánh đưa khát vọng của thanh niên Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.