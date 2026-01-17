Không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Guatemala

(Ngày Nay) - Sáng 16/1 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Guatemala Nguyễn Văn Hải đã long trọng trình Quốc thư của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Guatemala Bernardo Arévalo, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ diễn ra trọng thể tại Cung điện Văn hóa quốc gia Guatemala, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đã chuyển tới Tổng thống Bernardo Arévalo lời chào trân trọng và những tình cảm hữu nghị của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Guatemala cũng như các nước khu vực Trung Mỹ.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các cơ quan hữu quan của Guatemala nhằm thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường đối thoại chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ đánh giá Guatemala có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, xuất khẩu và du lịch, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Guatemala với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống Guatemala Bernardo Arévalo chúc mừng Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhận nhiệm vụ, khẳng định Chính phủ Guatemala mong muốn phối hợp chặt chẽ với Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đã có các buổi làm việc với Bộ Ngoại giao Guatemala, đại diện các đảng phái chính trị, cơ quan chức năng và doanh nghiệp sở tại. Tại các cuộc gặp, Đại sứ đã thông tin tới phía Guatemala về tình hình Việt Nam, trong đó có việc Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tiếp tục đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững.

Lãnh đạo và đại diện các cơ quan, tổ chức Guatemala bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong những năm qua, đồng thời gửi lời chúc mừng và chúc Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần đưa Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Trong thời gian ở Guatemala, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cũng đã làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Guatemala, lãnh đạo các đơn vị phụ trách quan hệ song phương, tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan du lịch, nhằm trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.