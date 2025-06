Khuyến nghị mới nhất của chuyên gia Mỹ về việc dùng thuốc giảm cân để ngừa bệnh tim mạch

Tập thể dục và thực hiện một chế độ ăn lành mạnh không phải lúc nào cũng đủ để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Theo hãng tin Bloomberg, đây là một trong những tuyên bố mới nhất được ACC – tổ chức tim mạch hàng đầu của Mỹ - đưa ra hôm 20/6. Theo đó, thuốc giảm cân nên được sử dụng sớm hơn và trở thành một phần trong tuyến phòng thủ đầu tiên cho các bệnh nhân béo phì.

Các loại thuốc như Wegovy của Novo Nordisk A/S và Zepbound của Eli Lilly & Co được khuyến nghị xem xét như lựa chọn điều trị chính nhằm ngăn ngừa bệnh tim – nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ. Theo hướng dẫn mới, các loại thuốc này hiệu quả hơn việc tìm cách thay đổi lối sống thường ngày và có ít rủi ro hơn so với việc phải tiến hành phẫu thuật điều trị.

Khuyến nghị mới của ACC đánh dấu sự thay đổi so với lập trường trước đây, vốn nhấn mạnh việc thay đổi lối sống trước khi dùng đến thuốc điều trị béo phì. Bác sĩ Olivia Gilbert, chuyên gia tim mạch tại Trung tâm Y tế Atrium Health Wake Forest Baptist cho biết, bệnh nhân không nên phải “thử và thất bại” trước khi được tiếp cận với những loại thuốc đã cách mạng hóa việc giảm cân, được chứng minh giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Bác sĩ Olivia Gilbert là người đứng đầu công trình xây dựng các khuyến nghị mới nên trên.

Bà Gilbert thẳng thắn cho biết, sự thay đổi trong cách thức khuyến nghị sẽ có những tác động đến các công ty bảo hiểm và chương trình liên bang – những nơi sẽ quyết định loại thuốc nào sẽ được chi trả cho người bệnh. Việc có sự hậu thuẫn từ giới chuyên gia tim mạch có thể khiến nhiều bệnh nhân chấp nhận điều trị hơn và mở rộng khả năng chi trả từ các công ty bảo hiểm cho thuốc của Novo và Lilly – hai hãng đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Hướng dẫn mới có thể mang lại những tác động sâu rộng về y tế cộng đồng và chính sách, giúp giảm những nguy cơ từ bệnh tim mạch, bà Gilbert chia sẻ. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng điều này hoàn toàn không có nghĩa là mọi người nên hủy thẻ tập gym của mình. Ngược lại, việc dùng thuốc giảm cân nên kết hợp với gia tăng hoạt động vận động thể chất và chúng sẽ có tác dụng song song.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, hơn 40% người trưởng thành tại Mỹ đang bị béo phì. ACC cho rằng rào cản lớn hiện nay là những diện đối tượng này không chắc chắn được bảo hiểm chi trả thuốc điều trị. Do đó, tổ chức này khẳng định vẫn cần có những thay đổi nhằm “cải thiện khả năng tiếp cận các liệu pháp này”.

Theo hướng dẫn mới, các bác sĩ có thể xác định cá nhân nào sẽ đủ điều kiện để điều trị ngăn ngừa biến chứng tim mạch dựa trên chỉ số khối cơ thể (BMI – tính theo chiều cao và cân nặng) hoặc các yếu tố nguy cơ khác.

Mối liên hệ giữa béo phì và sức khỏe tim mạch không phải là điều quá mới đối với nhiều người. Bệnh nhân cần giảm ít nhất 10% trọng lượng cơ thể để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 15% để giảm nguy cơ tử vong liên quan, bác sĩ Gilbert cho biết. Liệu pháp dùng thuốc có thể là cách tốt nhất và dễ tiếp cận nhất để đạt được mục tiêu này.

Theo bà Gilbert, hướng dẫn mới của ACC có thể ảnh hưởng đến các cuộc thương lượng với các công ty bảo hiểm tư nhân cũng như chương trình Medicare và Medicaid – hai hệ thống bảo hiểm y tế lớn của chính phủ Mỹ dành cho người già và người thu nhập thấp. Hiện nay, phần lớn các chương trình Medicare và Medicaid đang chi trả tiền mua thuốc giảm cân cho bệnh nhân tiểu đường, nhưng chưa chi trả cho bệnh nhân bị béo phì.

Tháng 3 năm ngoái, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt việc sử dụng Wegovy của Novo để điều trị giảm nguy cơ tử vong do tim mạch, đau tim và đột quỵ ở những bệnh nhân thừa cân và mắc bệnh tim. Đây trở thành loại thuốc giảm cân đầu tiên được phê duyệt cho mục đích phòng ngừa các biến chứng tim mạch nghiêm trọng. Trong khi đó, thuốc Zepbound của Lilly chưa được FDA chính thức phê duyệt cho điều trị bệnh tim mạch, nhưng đã cho thấy khả năng giảm tử vong do suy tim trong một thử nghiệm giai đoạn cuối vào năm ngoái.