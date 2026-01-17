Kiểm tra, phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh với mục đích lừa đảo

(Ngày Nay) - Ngày 16/1, CA TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài. Lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ với 17 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh; trong đó, nhiều đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích lừa đảo qua mạng.

Cụ thể, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Sơn Đồng và Ban Quản lý Khu đô thị Splendora (xã Sơn Đồng, Hà Nội) kiểm tra 2 căn biệt thự tại địa chỉ BT1-D64 và BT1-D25. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại căn BT1-D64 có 5 người nước ngoài (4 người Hàn Quốc, 1 người Trung Quốc) không xuất trình được hộ chiếu; thu giữ 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động có dấu hiệu liên quan đến hoạt động công nghệ cao trái phép tại Việt Nam.

Tại căn BT1-D25, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 3 người Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ tuy thân khác; thu giữ 3 màn hình máy tính và 5 điện thoại di động cá nhân.

Đấu tranh khai thác, 7 đối tượng người Hàn Quốc khai nhận nhập cảnh Việt Nam với mục đích lừa đảo qua mạng, dưới sự điều hành của 2 đối tượng người Trung Quốc. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này là lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Mở rộng khai thác, số người nước ngoài trên khai nhận tạm trú tại địa chỉ căn hộ 3215, tòa SA1, Khu đô thị Vinsmart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Kiểm tra địa chỉ trên, tổ công tác phát hiện 7 quyển hộ chiếu khớp với thông tin nhân thân của số người nước ngoài trên. Đáng chú ý, 1 đối tượng người Trung Quốc có ý định phi tang 7 quyển hộ chiếu để gây khó khăn cho công tác xác minh.

Cũng trong đợt ra quân, 4 tổ công tác đồng loạt kiểm tra tại các phường Kim Liên, phường Hồng Hà, xã Mỹ Đức và xã Quảng Bị (thành phố Hà Nội), phát hiện 8 người nước ngoài (3 người Nigeria và 5 người Pakistan) sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn trên 1 năm và không có thông tin khai báo tạm trú tại cơ sở lưu trú trên địa bàn. Năm người quốc tịch Pakistan khai nhận nhập cảnh bằng thị thực điện tử và chủ yếu cư trú tại tỉnh Đồng Nai. Nhóm người này di chuyển từ tỉnh Đồng Nai ra thành phố Hà Nội với mục đích đến Đại sứ quán Pakistan xin hỗ trợ về nước.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.