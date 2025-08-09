“Lạc lối đến thiên đường” - chuyện tình ở chiến trường Quảng Trị 1972

(Ngày Nay) -Sáng 9/8 tại Đường sách TP.HCM, đạo diễn – nhà văn Đới Xuân Việt cùng với phần dẫn chuyện của nhà thơ – nhà báo Lê Minh Quốc và khách mời là nhà văn Cao Chiến có buổi giao lưu nhân dịp tác phẩm “Lạc lối đến thiên đường” vừa được NXB Tổng Hợp TP.HCM ấn hành.
Tác phẩm “Lạc lối đến thiên đường” vừa được NXB Tổng Hợp TP.HCM ấn hành
Tác phẩm “Lạc lối đến thiên đường” vừa được NXB Tổng Hợp TP.HCM ấn hành

“Lạc lối đến thiên đường”, một tác phẩm tiếp tục kể về những ngày chiến đấu gian khổ tại chiến trường Quảng Trị năm 1972. Với tác phẩm này, Đới Xuân Việt một lần nữa trở lại với đề tài chiến tranh cách mạng với sự soi chiếu độc đáo vào những góc khuất và chiều sâu trong tâm hồn những người ra trận thông qua một câu chuyện tình.

“Lạc lối đến thiên đường” - chuyện tình ở chiến trường Quảng Trị 1972 ảnh 1

Từ phải qua; nhà thơ Lê Minh Quốc, tác giả Đới Xuân Việt và nhà văn Cao Chiến

“Lạc lối đến thiên đường” kể về tình yêu đôi lứa giữa một người lính và cô gái thanh niên xung phong diễn ra trong cuộc chiến khốc liệt mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Quảng Trị. Đây là mối tình trong sáng, nên thơ của những bông hoa đầu mùa mới nở, vừa tinh khiết, vừa lãng mạn. Thông qua mối tình tuyệt đẹp này, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc rằng những người lính khi bước chân vào cuộc chiến đều là những con người có tri thức, có văn hóa và ý thức rõ mình ra trận vì lý do gì, chiến đấu vì cái gì và đó là cội nguồn sức mạnh của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Tình đồng chí, đồng đội là cội nguồn sức mạnh của quân đội ta, cội nguồn của mọi chiến thắng. Là nét đẹp của đội quân vì nhân dân quên mình, chiến đấu cho mục đích cao cả giành độc lập, tự do cho Tổ Quốc. Một câu chuyện tình trong sáng, thủy chung đã đem lại cho chúng ta lòng tin vào cuộc sống và khát khao khi mùa xuân về.

Thông qua mối tình này, tác giả đã phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa hai lực lượng gắn bó chặt chẽ trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta trong suốt 21 năm (1954 – 1975), trong đó có binh chủng hậu cần và lực lượng thanh niên xung phong – những cô gái mở đường. Hai lực lượng này đã có những đóng góp quan trọng trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, một chiến dịch có tầm quyết định thúc đẩy việc ký kết hiệp định Paris buộc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.

“Lạc lối đến thiên đường” - chuyện tình ở chiến trường Quảng Trị 1972 ảnh 2

Bạn bè và người thân chúc mừng tác giả Đới Xuân Việt

Tác giả Đới Xuân Việt, chia sẻ: “Tôi muốn gởi thông điệp và lời nhắn nhủ đến độc giả: Chỉ có tình yêu và khát vọng sống mới chữa lành được vết thương chiến tranh. Điều này không chỉ đúng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại mà còn đúng trong thời bình, khi chúng ta đang xây dựng đất nước tươi đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhưng không bao giờ quên những người đã ngã xuống, đã hy sinh thân mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Đới Xuân Việt, sinh năm 1945, nguyên quán huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, lớn lên tại Hà Nội. Nhập ngũ và tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Năm 1981, ông từ Bộ Tài chính chuyển về Hãng phim truyện Việt Nam, làm việc tại đây cho đến năm 2005. Ông là cử nhân kinh tế, cử nhân nghệ thuật điện ảnh, là hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nhà văn TP.HCM.


Ông là đạo diễn, tác giả kịch bản của nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình và đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý của các Liên hoan Phim và của các Bộ, Ngành trao cho các bộ phim truyện nhựa như: Người đàn bà nghịch cát, Anh chỉ có mình em… và cho các bộ phim tài liệu khoa học ấn tượng như: Môi trường Việt Nam đầu thế kỷ 21, Mùa chim di cư, Cây di sản và bản sắc văn hóa Việt Nam


Ngoài công việc chính là đạo diễn phim, ông là tác giả một số tựa sách: Đi qua vừng mặt trời (2019), Anh chỉ có mình em (2020), Hoa Đỗ Quyên nở muộn (2020), Truyền thuyết Nàng Tuyệt Vời (2022), Về nơi nguồn cội (2024).

Lạc lối đến thiên đường Đới Xuân Việt

