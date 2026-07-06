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Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường qua "Áo dài qua phố"

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 5/7, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề "Áo dài qua phố" năm 2026.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sự kiện là một trong những điểm nhấn nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026 (diễn ra từ ngày 3-10/7) nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh du lịch Huế, lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh và bền vững.

Chương trình quy tụ 200 người tham gia, mặc áo dài truyền thống và đạp xe xuất phát từ Bia Quốc Học, đi qua đường Lê Lợi, Cầu Ga, đường Bùi Thị Xuân, cầu Dã Viên, đường Lê Duẫn, đường Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền và trở về Bia Quốc Học.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho hay, Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và là nơi gìn giữ, phát huy nhiều giá trị đặc sắc của dân tộc. Trong đó, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp, bản sắc và tâm hồn Việt Nam. Với những giá trị riêng có, Huế đang từng bước khẳng định thương hiệu "Huế - Kinh đô Áo dài", góp phần đưa hình ảnh văn hóa Huế đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, thông qua hoạt động đạp xe trong trang phục áo dài trên các tuyến phố, Ban Tổ chức mong muốn tạo nên những hình ảnh đẹp về một Huế thanh lịch, thân thiện, an toàn và giàu bản sắc. Đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ cảnh quan và xây dựng điểm đến du lịch bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Huế ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với tổng lượng khách ước đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 30% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2% so với cùng kỳ năm trước.

PV
Áo dài bảo vệ môi trường du lịch thành phố Huế đạp xe Áo dài qua phố

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