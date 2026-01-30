Lãnh đạo Cục Du lịch: Cần Giờ sẽ trở thành biểu tượng du lịch bền vững, “cực hút” mới của TP.HCM

(Ngày Nay) - Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, với cú hích hạ tầng và sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise quy mô đón 40 triệu khách/năm, Cần Giờ hứa hẹn sẽ vươn mình thành điểm đến biểu tượng, cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Điểm đến quốc tế mới của Việt Nam

Tại Hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM” do báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 29/1, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhấn mạnh: trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính và bước vào chu kỳ phát triển mới, Cần Giờ giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc không gian đô thị - sinh thái - du lịch của TP.HCM.

Gần đây, hạ tầng kết nối Cần Giờ được đầu tư mạnh mẽ với hàng loạt dự án mang tính đột phá, như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, tuyến cầu - đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Song song, các tuyến đường thủy Bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu đang được khôi phục, mở ra những sản phẩm du lịch đường sông - biển độc đáo.

“Đây chính là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một ‘ốc đảo sinh thái’ thành điểm đến du lịch cao cấp”, ông Bình khẳng định.

Từ góc nhìn vĩ mô, ông Hà Văn Siêu ví Cần Giờ như “viên ngọc quý”, “kho báu” du lịch của TP.HCM. Theo ông Siêu, trong 5 năm tới, du lịch Cần Giờ đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ nhờ sự đồng hành của chính quyền, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành một cực tăng trưởng du lịch mới cho thành phố.

Về tổng thể, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 30-35 triệu khách quốc tế và 160-180 triệu khách nội địa. Trong đó, TP.HCM giữ vai trò then chốt.

“Du lịch đang chuyển dịch từ ‘thô’ sang ‘tinh’, hướng tới giá trị cảm xúc về văn hóa, thể chất và tinh thần”, ông Siêu phân tích.

Cần Giờ sở hữu “kho báu” sinh quyển độc đáo, nay kết hợp với định hướng phát triển đô thị mới, tạo lợi thế song hành giữa hiện đại và truyền thống, giữa văn minh đô thị và thiên nhiên bản địa. Mô hình đô thị sinh quyển gắn với đô thị hiện đại, các sự kiện, lễ hội, kinh tế đêm… song song bảo tồn giá trị nguyên sơ của thiên nhiên và văn hóa địa phương sẽ giúp phân vùng hợp lý và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch.

“Cần Giờ hứa hẹn sẽ tạo sức hút mới cho du lịch thành phố cũng như cả nước, góp phần thúc đẩy và nâng cao lượng khách quốc tế trong thời gian tới”, ông Siêu nhấn mạnh.

Hệ sinh thái trải nghiệm 24/7 đón 40 triệu khách/năm: Cú hích đưa Cần Giờ bứt tốc

Các chuyên gia tại hội thảo đồng thuận rằng, hạ tầng chỉ là điều kiện cần để “đánh thức” Cần Giờ sau nhiều năm trầm lắng. Yếu tố quyết định để hút khách, giữ chân và tạo dòng quay trở lại chính là hệ sinh thái sản phẩm du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí tầm vóc quốc tế, vận hành sôi động 24/7.

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, cho rằng Cần Giờ cần phát triển các mô hình giải trí gắn sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, văn hóa gắn với cộng đồng; hình thành cụm vui chơi hòa quyện thiên nhiên, không gian kinh tế đêm gắn với ẩm thực biển nhằm tạo sức sống cho điểm đến sau 18 giờ.

Thực tế, đây cũng là định hướng mà Vingroup đang triển khai tại Cần Giờ. Với vai trò doanh nghiệp chủ lực phát triển sản phẩm du lịch tại Cần Giờ, Vingroup đang đầu tư xây dựng hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí quy mô hàng đầu khu vực trong lòng Vinhomes Green Paradise, kỳ vọng thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Với sự hiện diện của siêu đô thị ESG++, Cần Giờ sẽ trở thành điểm đến hiếm hoi tại Việt Nam hội tụ trọn vẹn các trải nghiệm đỉnh cao: Nhà hát Sóng Xanh rộng 7 ha với 2 khán phòng sang trọng, sức chứa 5.000 chỗ; bộ đôi sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế; biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon hơn 800 ha - lớn nhất thế giới với nước biển tự nhiên; Cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour; tòa tháp 108 tầng thuộc Top 10 thế giới; cùng tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam với khoảng 7.000 phòng, quy tụ Vinpearl và hơn 20 thương hiệu toàn cầu như Melia, Marriott, IHG, Accor, Best Western…

Đặc biệt, “kỳ quan giải trí” VinWonders Cần Giờ quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm được kỳ vọng ghi dấu Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Quần thể này sở hữu hàng loạt hạng mục kỷ lục, như núi tuyết nhân tạo cao 68 m tích hợp nhà tuyết 5 ha, “Thế giới phim” đầu tiên trên thế giới, cùng nhiều trò chơi lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á.

Bên cạnh đó là Cosmo Bay - tổ hợp ăn chơi 24/7 hàng đầu châu Á, K-Village phong cách Hàn Quốc, hệ thống trung tâm thương mại cao cấp, chuỗi công viên - quảng trường chủ đề, tạo nên hành trình trải nghiệm bất tận cho du khách.

Trong lĩnh vực du lịch sức khỏe, bệnh viện Vinmec Cần Giờ hợp tác với Cleveland Clinic - hệ thống y tế số 1 nước Mỹ - cùng mô hình Vin New Horizon sẽ đưa Cần Giờ trở thành điểm đến mới của du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Theo ông Hà Văn Siêu, Vinhomes Green Paradise được phát triển nhằm đón đầu xu hướng du lịch thế hệ mới. Hệ sản phẩm chuẩn quốc tế tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu tương lai của điểm đến Cần Giờ mà còn phát huy lợi thế siêu đô thị gắn với khu sinh quyển độc đáo.

“Cần Giờ được quy hoạch trở thành khu du lịch quốc gia, đang hội tụ những cú hích từ hạ tầng trọng điểm, nhờ đó tiếp cận thị trường lớn của TP.HCM cũng như cửa ngõ du lịch thế giới. Cần Giờ sẽ là biểu tượng của điểm đến du lịch bền vững, du lịch xanh chất lượng cao, trở thành hình mẫu về nơi đáng sống, đáng trải nghiệm và là cực hút cho du lịch TP.HCM trong tương lai”, ông Siêu khẳng định.