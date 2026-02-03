Lãnh đạo và Công đoàn EVNGENCO1 thăm, chúc Tết, động viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(Ngày Nay) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, động viên cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động đang làm việc tại các đơn vị sản xuất điện trực thuộc. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, đặc biệt trong thời điểm cao điểm vận hành dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Ngày 29/01/2026, Đoàn công tác EVNGENCO1 do ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên làm Trưởng đoàn, cùng ông Võ Mạnh Hà – Phó Tổng giám đốc và đại diện các ban chuyên môn đã đến thăm, chúc Tết và động viên CBCNV Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Tại Nhà máy, Đoàn công tác đã trực tiếp đến Phòng Điều khiển trung tâm thăm hỏi, tặng quà các ca trực vận hành – lực lượng giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, góp phần duy trì cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong những ngày Tết.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và phương án đảm bảo cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán 2026, lãnh đạo EVNGENCO1 ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng công ty đã thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống của CBCNV, đồng thời đề nghị tập thể Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.

Cũng trong ngày 29/01/2026, Đoàn công tác EVNGENCO1 do Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Khoa làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và động viên CBCNV, người lao động Công ty Nhiệt điện Uông Bí. Lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể đơn vị trong việc duy trì sản xuất điện an toàn, ổn định, liên tục; đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, củng cố thiết bị, bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý môi trường và bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2026.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và động viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của lãnh đạo và Công đoàn EVNGENCO1 đã góp phần tạo không khí ấm áp, gắn kết tại các đơn vị; qua đó củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ CBCNV, người lao động yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến, sẵn sàng bước vào năm mới với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh được giao.

Trước đó, ngày 19/01/2026, Đoàn công tác của Công đoàn EVNGENCO1 do ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên CBCNV, người lao động đang trực tiếp sản xuất tại các đơn vị thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của người lao động trong việc duy trì sản xuất điện an toàn, ổn định, nhất là trong các tháng cao điểm vận hành phục vụ hệ thống điện quốc gia.

Các thành viên Đoàn công tác đã trực tiếp đến các phân xưởng, bộ phận sản xuất để tìm hiểu điều kiện làm việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; đồng thời trao quà Tết, gửi lời chúc mừng năm mới, động viên người lao động yên tâm công tác, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2026.