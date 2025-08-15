Lấy cảm hứng từ Picasso,“Dế Mèn” Phạm Hải Nguyên vẽ “Giấc mơ mang tên mình”

(Ngày Nay) -Lúc 18h hôm nay 15/8 tại 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), cây cọ nhí Phạm Hải Nguyên, trưng bày 35 tranh acrylic, được chọn lọc từ 2022 cho đến nay. “ Giấc mơ mang tên mình ” là tên triển lãm đầu tiên sau khi Phạm Hải Nguyên được trao giải Dế Mèn 2025.

Phạm Hải Nguyên sinh 2012 tại Lạng Sơn, năm nay vào lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Nguyên sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng ngay từ lúc 5 tuổi, em đã bộc lộ khả năng vẽ tranh. Nguyên được gia đình cho đi học lớp vẽ của họa sĩ Hoàng Văn Điểm ở Lạng Sơn từ năm lớp 4 (2022), học chung với Hoàng Nhật Quang (cũng sinh 2012). Lớp vẽ này có nhiều bạn vẽ khá đẹp, nhưng Hoàng Nhật Quang và Phạm Hải Nguyên nổi bật hơn một chút.

Tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, Hoàng Nhật Quang từng được trao giải Khát vọng Dế Mèn năm 2023, còn Phạm Hải Nguyên được trao giải Khát vọng Dế Mèn năm 2025. Nhận xét về Quang và Nguyên, họa sĩ Thành Chương nói: “Các bạn nhỏ bây giờ không chỉ có nhiều điều kiện để xem, để học, để vẽ, mà quan trọng nhất là thích vẽ gì thì được vẽ nấy. Thời trước hoặc thời của chúng tôi, ngoài nét hồn nhiên, trong sáng, thì trẻ em không phải muốn vẽ gì cũng được vẽ nấy đâu. Trong sự tự do bày tỏ này, đã có vài em nổi trội hơn các bạn đồng trang lứa, vẽ rất có nét có hồn, vẽ rất vững vàng, quả là đáng vui mừng”.

Sau khi biết tin Phạm Hải Nguyên được giải Khát vọng Dế Mèn 2025, Artonis đã có ý tưởng tạo điều kiện để Nguyên tổ chức một triển lãm tại Sài Gòn, nhằm đưa tranh của em đến gần với công chúng và tiếp thêm động lực cho hành trình sáng tác đã được hình thành. Chị Trần Phương Uyên - điều hành 22 Gallery - cũng có cùng ý tưởng này, nên đã đồng hành cùng Artonis để phối hợp tổ chức triển lãm này, bởi cả hai đều dành nhiều tình cảm cho tranh của Phạm Hải Nguyên. Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của em, sau lần đầu tiên mang tên Góc nhìn đa chiều, trưng bày 44 tác phẩm tại Hà Nội.

Phạm Hải Nguyên chia sẻ: “Triển lãm cá nhân lần thứ hai của em diễn ra sau khi nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 vào tháng 5 vừa rồi tại Hà Nội. Cảm giác được khích lệ và động viên từ giải thưởng khiến em thấm thía hơn về khát vọng theo đuổi giấc mơ nghệ thuật hội hoạ của mình. Em muốn tạo ra những tác phẩm không chỉ thể hiện bản thân mà còn ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người xem. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một cảm xúc mà em muốn chia sẻ với người yêu hội hoạ. Với lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm, em sẽ tiếp tục khám phá, sáng tạo và không ngừng phấn đấu để biến ước mơ thành hiện thực, để mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng biệt, phản ánh tâm hồn và khát vọng của chính mình và cũng là để khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực hội họa trong tương lai”.

Tuổi còn nhỏ, ở cùng thành phố nhỏ, lại học vẽ chung thầy, chơi chung, nên việc tranh của Phạm Hải Nguyên và Hoàng Nhật Quang có nét tương đồng ở giai đoạn đầu, có ảnh hưởng qua lại, cũng là chuyện khá bình thường. Nhưng có điều lạ, tại lớp vẽ có nhiều chục học viên của Hoàng Văn Điểm, chỉ có Quang và Nguyên vẽ theo lối riêng, không giống như thầy Điểm hoặc các bạn cùng trang lứa. Sau mấy năm chơi chung và vẽ chung, đến nay, nếu tranh của Hoàng Nhật Quang thiên nhiều về tinh thần biểu hiện, còn Phạm Hải Nguyên thì thiên nhiều về tinh thần biểu tượng và trừu tượng.

Họa sĩ Hoàng Văn Điểm nhận xét: “Tranh của Phạm Hải Nguyên là một hành trình sáng tạo đầy cá tính, nơi sự hồn nhiên tuổi nhỏ hòa quyện cùng tư duy nghệ thuật hiện đại, đậm chất trừu tượng. Lấy cảm hứng từ danh họa Picasso, Nguyên không sao chép, mà phóng khoáng biến đổi hình ảnh thành những mảnh ghép ý niệm, phá vỡ quy tắc truyền thống, để tạo nên một thế giới riêng đầy bí ẩn và gợi mở.

Điểm độc đáo trong tranh em chính là cách kết hợp tài tình giữa hình ảnh và chữ viết tiếng Anh. Những con chữ xuất hiện không mang tính giải thích trực tiếp, mà như những mật mã, gợi ý để người xem tự khám phá thông điệp ẩn sau nét vẽ. Cách tiếp cận này khiến mỗi bức tranh không chỉ là tác phẩm thị giác, mà còn là một cuộc đối thoại mở giữa họa sĩ nhí và khán giả. Người xem buộc phải suy ngẫm, đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời, từ đó kết nối cảm xúc cá nhân với tác phẩm”.

Từng giám tuyển nhiều triển lãm, nhưng riêng năm 2025, nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi đã làm Những linh hồn ẩn giấu 2 của Hoàng Nhật Quang tại Huyen Art House, khai mạc hôm 27/6, được người xem yêu thích nên kéo dài đến hết tháng 7/2025. Bây giờ là Giấc mơ mang tên mình của Phạm Hải Nguyên, do Artonis và 22 Gallery tổ chức, cũng hy vọng sẽ được yêu thích.

Lý Đợi cho hay: “Đây là một cơ duyên khó gặp lần thứ hai trong đời làm giám tuyển, vì dễ chi có hai bạn vẽ tranh cùng tuổi, sống cùng thành phố, học cùng thầy và triển lãm cùng năm, gần như kế tiếp nhau. Quan trọng hơn, nếu xem kỹ, sẽ thấy Quang và Nguyên đã dần rẽ lối để xa nhau trong cách sáng tác, ấy là điều đáng quý. Các em còn rất nhỏ, tương lai có thể trở thành họa sĩ hoặc không, không thể nói trước được, nhưng sau khi trưởng thành, khi nhìn lại, chắc hẳn giai đoạn này là một kỷ niệm vui trong đời, vì gia đình và thầy cô không mấy đặt nặng chuyện các em nên làm gì, sẽ trở thành gì, mà miễn sao thấy yêu thích, thoải mái là được”.

Triển lãm “Giấc mơ mang tên mình” kéo dài đến hết ngày 25/8, vào xem tự do.