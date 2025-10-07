Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025

Thanh Tâm - Khắc Thành In bài viết
(Ngày Nay) - Lễ Nghinh Ông trên biển (Lễ cúng Ông) là nghi thức quan trọng và được chờ đợi nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của đông đảo người dân.
Đoàn Nghinh Ông từ Lăng Ông Thủy Tướng xuống bến đò.
Sáng 06/10 (16/8 âm lịch), Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 đã tổ chức Lễ Nghinh Ông trên biển (Lễ cúng Ông). Đây là nghi thức dân gian được người dân vùng biển Cần Giờ chờ đợi nhất trong Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ hằng năm.

Tham gia cùng Đoàn có ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội và bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội.

Lễ rước Nghinh Ông năm 2025 diễn ra tại 3 địa điểm: Lăng Ông Thủy Tướng, Bến đò cơ khí, Bến đò Tắc Xuất và không thể thiếu hoạt động rước Nghinh Ông trên biển - đón đoàn Nghinh về Lăng Ông.

Lễ rước Nghinh Ông được diễn ra long trọng, trang nghiêm, đi đầu là đoàn Lân Sư Rồng, kế đến là xe hoa được trang trí rực rỡ và trang nhã, sau đó là đoàn thiếu nhi, tiếp theo là các bô lão, các cấp lãnh đạo chính quyền xã cùng đông đảo người dân địa phương và ngư dân các khu vực lân cận.

Hàng trăm tàu, thuyền đánh cá của ngư dân xã Cần Giờ và khu vực lân cận tham gia đoàn đưa - rước Nghinh Ông. Đây là nét đẹp văn hóa, không thể thiếu trong đời sống của ngư dân khu vực huyện Cần Giờ (cũ) từ hàng trăm năm qua với cầu mong mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ cho biết: “Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội tổng kết một mùa đánh bắt trên biển của ngư dân và chuẩn bị cho mùa đánh bắt mới với những ước vọng một mùa bội thu. Đây là lễ hội thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn, tạ ơn Thần Nam Hải (cá Ông) và Thần Biển của ngư dân Cần Giờ. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được bắt đầu từ năm 1913, đến nay đã 112 năm”.

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội truyền thống duy nhất của ngư dân Cần Giờ được tổ chức hàng năm nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 5 - 7/10 (nhằm ngày 14 - 16 Âm lịch), ngoài các nghi thức truyền thống còn có nhiều hoạt động thiết thực, nội dung mang đậm nét truyền thống dân gian và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại, du lịch hấp dẫn.

Dưới đây là một số hình ảnh Ngày Nay ghi nhận tại Lễ Nghinh Ông trên biển ngày 5/9:

Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 1

Đoàn Nghinh xuất phát từ Lăng Ông Thủy Tướng.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 2
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 3

Đoàn Nghinh di chuyển từ Lăng Ông xuống Bến đò cơ khí.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 4

Lãnh đạo xã Cần Giờ cùng các đại biểu tham gia cùng Đoàn.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 5

Đông đảo người dân tham gia buổi lễ.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 6

Bàn thờ thần Nam Hải (cá Ông) được rước xuống tàu.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 7

Lễ cúng trên tàu trước khi di chuyển.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 8

Hàng trăm tàu cá của ngư dân Cần Giờ và các khu vực lân cận tề tựu để Nghinh Ông.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 9

Đoàn Nghinh Ông trên biển dẫn đầu bởi tàu đặt bàn thờ thần Nam Hải được trang hoàng rực rỡ.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 10

Đoàn Nghinh Ông trên biển.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 11
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 12

Nhiều người dân địa phương cũng lập bàn thờ cúng thần trước nhà.
Lễ cúng Ông: Nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ảnh 13

Nhiều hoạt động dân gian đặc sắc cũng được tổ chức vào dịp Lễ hội.
Lễ cúng Ông Lễ Nghinh Ông trên biển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ Lễ hội TP.HCM xã Cần Giờ

