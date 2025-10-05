Khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 - "Sắc thu thiền định"

(Ngày Nay) - Ngày 5/10, tại Cung Trúc Lâm - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, UBND phường Yên Tử phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ban Quản lý di tích, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm tổ chức khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Sắc thu thiền định”.

Đây là hoạt động lớn đầu tiên sau khi quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào tháng 7/2025.

Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử khẳng định, lễ hội là hành động cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy phường về phát triển kinh tế di sản, thể hiện quyết tâm thực hiện phương châm “Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản”. Lễ hội đặt mục tiêu đưa Yên Tử trở thành trung tâm du lịch hàng đầu quốc gia, phấn đấu đến năm 2030 đón 1,5 triệu lượt khách/năm và đạt doanh thu du lịch trên 1.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Xuân Thành nhấn mạnh, Lễ hội kéo dài đến hết tháng 12/2025 là bước khởi đầu quan trọng để Yên Tử hình thành thương hiệu “Du lịch 4 mùa” và “Kinh tế di sản - Phát triển bền vững”.

Trong không khí linh thiêng hướng tới kỷ niệm 717 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, ngay trong lễ khai mạc, đại biểu và du khách đã được trải nghiệm các hoạt động đặc sắc như: Nghi lễ cầu Quốc thái dân an và chương trình nghệ thuật tôn vinh giá trị di sản; Trao giải Cuộc thi sáng tạo Bộ nhận diện thương hiệu (Logo) phường Yên Tử; Ra mắt sản phẩm du lịch số VR360 về quần thể di tích cùng các tour trải nghiệm “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng”, thiền trà, thiền hành; Trưng bày nhiều tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa về Yên Tử cùng không gian văn hóa Làng nương của đồng bào Dao Thanh Y và ẩm thực chay.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử cũng thông tin thêm về chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch quy mô lớn sẽ liên tục diễn ra từ nay đến cuối năm, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa địa phương.

Trong ngày 5/10, có rất đông phật tử, du khách đã xuất phát từ hơn 3 giờ sáng ở chân núi để tham gia tour " Đón bình minh trên đỉnh chùa Đồng" (Yên Tử).

Chị Nguyễn Thúy Vân (phường Hoành Bồ, Quảng Ninh) chia sẻ: Hành trình leo núi thiêng Yên Tử trong mờ sương để kịp có mặt tại chùa Đồng lúc sáng sớm là một trải nghiệm không thể quên. Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua biển mây, đứng trên đỉnh núi, tôi cảm nhận sự thiêng liêng, thấy lòng mình vô cùng thanh tịnh.

Đó không chỉ là chinh phục độ cao, vượt lên chính mình, mà còn là khoảnh khắc "Sắc thu thiền định" đúng như chủ đề lễ hội, giúp tôi hiểu rõ hơn về tinh thần tự cường và Phật giáo Trúc Lâm mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã để lại.

Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 - “Sắc thu thiền ” không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch lớn mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI về phát triển văn hóa gắn với kinh tế di sản.