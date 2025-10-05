Thượng đại kỳ mở màn lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025

(Ngày Nay) - Lễ Thượng đại kỳ lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được tổ chức trong khung cảnh trang nghiêm và rực rỡ sắc màu.

Sáng 5/10, Lễ Thượng đại kỳ lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ diễn ra trang trọng tại Công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TPHCM, đây là nghi thức mở màn còn chương trình khai mạc tổ chức vào tối cùng ngày.

Tham dự buổi lễ có ông Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ, nhiều cán bộ huyện Cần Giờ và huyện Duyên Hải trước đây, đại diện các đơn vị trên địa bàn cùng đông đảo người dân và du khách.

Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ (TP.HCM) là lễ hội truyền thống duy nhất của ngư dân xã Cần Giờ được tổ chức hàng năm nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển.

Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 3 - 5/10 (nhằm ngày 14, 15, 16/8 Âm lịch) với nhiều hoạt động ý nghĩa về tình yêu Tổ quốc, quê hương và nghề biển như: Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ, đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Rừng Sác, Lễ cúng mừng công ngư dân, Lễ Cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa, Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông, Thả đèn trên biển,… Cùng với đó là nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, trò chơi dân gian.

Dưới đây là một số hình ảnh Ngày Nay ghi nhận tại Lễ Thượng đại kỳ lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ: