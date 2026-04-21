Lễ hội Bình Đà 2026: Lan tỏa thông điệp “Về với cội nguồn để ra thế giới”

(Ngày Nay) - Lễ hội Bình Đà 2026 với chủ đề “Tôn vinh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân” chính thức diễn ra từ ngày 19/4 đến 22/4/2026 tại xã Bình Minh, Hà Nội. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ rước - tế - dâng hương Tôn vinh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, tổ chức từ 8h00 đến 10h00 ngày 22/4/2026 (tức ngày 6/3 năm Bính Ngọ), hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa tâm linh giàu bản sắc, kết nối cộng đồng trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ hội Bình Đà là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của Thủ đô, gắn với tín ngưỡng thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, vị thủy tổ trong huyền sử dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thế hệ, lễ hội không chỉ là dịp tri ân công đức tiền nhân mà còn góp phần gìn giữ mạch nguồn văn hóa dân tộc, hun đúc tinh thần đoàn kết và niềm tự hào “Con Lạc cháu Hồng”.

Khai mạc rực rỡ, lan tỏa hào khí Lạc Hồng

Tối 19/4, tại sân Di tích Đền Nội Bình Đà, Lễ hội Bình Đà Xuân Bính Ngọ năm 2026 chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, rộn ràng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự hội. Sự kiện mở đầu cho mùa lễ hội đặc sắc hướng về cội nguồn dân tộc, Tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân.

Tham dự lễ khai mạc có nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội, đại diện các ban, bộ, ngành cùng chính quyền địa phương. Sự hiện diện của đông đảo đại biểu và người dân cho thấy sức sống bền bỉ của một lễ hội cổ truyền giàu giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của Thủ đô.

Với chủ đề “Hào khí Lạc Hồng - Hội tụ và lan tỏa”, chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu hóa và nghi lễ truyền thống. Những tích xưa về Lạc Long Quân - Âu Cơ được tái hiện sinh động qua âm nhạc, múa, ánh sáng và trình diễn thực cảnh, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội “con Rồng cháu Tiên”.

Điểm nhấn thiêng liêng của đêm khai hội là nghi lễ dâng hương tưởng niệm Đức Quốc tổ Lạc Long Quân. Trong không gian linh thiêng của Đền Nội, các đại biểu cùng nhân dân thành kính tri ân bậc tiền nhân có công dựng nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh: “Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ là biểu tượng thiêng liêng về cội nguồn dân tộc, khẳng định sức sống trường tồn của nòi giống Lạc Hồng. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, Lễ hội Bình Đà vẫn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Hà Nội”.

Năm 2026, lễ hội được tổ chức với quy mô mở rộng, kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống và phương thức truyền thông hiện đại. Chương trình do UBND xã Bình Minh phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, với sự tham gia của nhiều tổ chức văn hóa, truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp như: Chương trình Truyền thông Việt Đồng hành cùng Doanh nghiệp và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài; Cục Du lịch quốc gia; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương.

Đặc biệt, sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Thông tấn xã Việt Nam, VTVgo và có sự đồng hành truyền thông của Báo Nhân Dân điện tử; Báo - Phát thanh và Truyền hình các tỉnh An Giang, Khánh Hòa, Đắk Lắk tiếp sóng… góp phần lan tỏa hình ảnh lễ hội đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Không gian hội tụ của truyền thống và sáng tạo đương đại

Mở đầu chương trình là phần hội sôi động tại sân vận động trung tâm với lễ thượng cờ trang nghiêm, điểm nhấn là lá cờ hội lớn mang dòng chữ “Lạc Long Quân” được nâng lên bằng khinh khí cầu giữa bầu trời tháng Tư. Ngay sau đó là màn thả 100 chim bồ câu trắng. Tiếp đến là màn biểu diễn võ trống và múa cờ của 70 huấn luyện viên và võ sinh thuộc Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Cùng đó có sự phụ họa của Liên đoàn Lân Sư Rồng với kỳ tích con rồng có chiều dài lớn nhất từ trước đến nay với sự hợp lực của 70 người… tạo nên không khí tưng bừng, hào hùng.

Một trong những tiết mục giàu cảm xúc của chương trình là phần vẽ tranh cát trực tiếp “Sự tích bọc trăm trứng” của nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn, họa sĩ Hà Bắc với sự phụ họa của dàn nhạc dân tộc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội kết hợp âm nhạc dân tộc và trình chiếu LED hiện đại. Huyền sử cha Rồng mẹ Tiên được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về nguồn cội dân tộc.

Khép lại phần hội là ca khúc “Bình Minh kỷ nguyên tươi sáng” do Tốp ca Nam nữ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn, như lời gửi gắm niềm tin về một Việt Nam tự tin bước vào tương lai trên nền tảng giá trị truyền thống bền vững.

Thiêng liêng nghi lễ rước - tế - dâng hương Quốc Tổ

Sau phần hội là nghi lễ rước - tế - dâng hương do Nghệ sĩ Trần Huyền Thanh đạo diễn với sự tham gia của nhiều thế hệ và tầng lớp nhân dân địa phương được tổ chức trang nghiêm tại khu vực Đền thờ Lạc Long Quân. Đội hình rước quy tụ các bậc cao niên, đại diện chính quyền, nhân dân địa phương trong trang phục truyền thống, tái hiện không khí lễ nghi cổ truyền giàu tính biểu tượng. Nghệ sĩ Trần Huyền Thanh là người gắn bó lâu năm với việc nghiên cứu, phục dựng và tổ chức thực hành nghi lễ truyền thống, là tác giả của hệ thống nhạc lễ và kịch bản nghi lễ đã được thẩm định chuyên môn.

Nghi thức tế lễ và đọc sớ được chuẩn bị công phu, bảo đảm yếu tố chuẩn mực, trang trọng và giàu chiều sâu văn hóa. Tiếp đó là lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, khách mời và nhân dân thập phương, khoảnh khắc để mỗi người hướng lòng thành kính về tổ tiên dân tộc.

Theo Ban Tổ chức, nghi lễ năm nay không chỉ tiếp nối truyền thống làng xã mà còn được nâng tầm như một sự kiện văn hóa mang tính biểu trưng quốc gia, giới thiệu bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Lan tỏa giá trị di sản trong thời đại số

Lễ hội Bình Đà 2026 cho thấy sức sống mạnh mẽ của di sản văn hóa khi được đặt trong bối cảnh truyền thông số và hội nhập quốc tế. Hình ảnh lễ hội sẽ được quảng bá trên hàng trăm màn hình LED ở nhiều thành phố cùng hệ thống livestream đa nền tảng, giúp người dân ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào xa quê cùng hòa chung không khí hướng về cội nguồn.

Thông điệp xuyên suốt của lễ hội năm nay “Về với cội nguồn để ra thế giới” không chỉ là lời nhắc nhớ về lịch sử dân tộc, mà còn là định hướng phát triển văn hóa trong thời đại mới: càng hội nhập sâu rộng, càng cần gìn giữ và tự hào về bản sắc Việt Nam đúng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.