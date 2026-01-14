Lễ tang cấp nhà nước Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng

(Ngày Nay) - Sáng 14/1, Lễ tang Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng với nghi thức cấp Nhà nước đã diễn ra tại nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sáng 14/1, tại nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trang trọng tổ chức lễ tang Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng với nghi thức cấp nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Lê Văn Dũng.

Từ 6 giờ sáng, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.

Tham gia đoàn viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xúc động ghi sổ tang, đồng chí Đỗ Văn Chiến viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nhà lãnh đạo cấp cao có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, vị tướng tài năng, đức độ “trung hiếu vẹn toàn”; người con ưu tú của quê hương Đồng khởi Bến Tre anh hùng giàu truyền thống cách mạng; người Đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Với 81 năm tuổi đời và hơn 60 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc... Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ cả nước trân trọng, học tập và noi gương theo.

Đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân ta! Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu; Đoàn đại biểu Quốc hội do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học làm Trưởng đoàn đã lần lượt vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Tiếp đó, Đoàn Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các đoàn đại biểu cơ quan Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; đoàn lãnh đạo các Tỉnh, Thành ủy một số địa phương và các tầng lớp nhân dân vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng, chia buồn với gia quyến Đại tướng.

Lễ truy điệu Đại tướng Lê Văn Dũng diễn ra từ 10 giờ 30 phút ngày 14/1/2026. Lễ an táng từ 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945; quê quán: xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); thường trú tại số 702, ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long; nhập ngũ ngày 14/5/1963; vào Đảng ngày 23/9/1965.

Đại tướng Lê Văn Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, X; Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9/1/2026 (tức ngày 21 tháng 11 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.