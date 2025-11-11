LHQ cảnh báo mùa Đông khắc nghiệt

(Ngày Nay) - Ngày 11/11, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo do thiếu nguồn kinh phí cho viện trợ nhân đạo, hàng triệu người tị nạn và người di tản đang và sẽ phải đối mặt với một mùa Đông khắc nghiệt khi những tháng lạnh nhất đang đến ở Bắc bán cầu.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã bị cắt giảm ngân sách và đang cố gắng gây quỹ ít nhất 35 triệu USD để giúp đỡ người tị nạn Syria, Afghanistan và Ukraine vượt qua mùa Đông này.

Giám đốc quan hệ đối ngoại của UNHCR, ông Dominique Hyde, thừa nhận Mỹ từng tài trợ hơn 40% ngân sách của UNHCR, song đã cắt giảm viện trợ, trong khi các nhà tài trợ lớn khác đang phải "thắt lưng buộc bụng", khiến tình hình tài chính của cơ quan này "bị căng thẳng đến mức không thể chịu đựng nổi”. Ông cho biết hỗ trợ mùa Đông mà UNHCR cung cấp sẽ ít hơn nhiều trong năm nay.

Theo UNHCR, những người tị nạn quay trở lại quê hương, bao gồm hơn 1 triệu người Syria và hơn 2,2 triệu người Afghanistan, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, đây sẽ là năm thứ 4 người dân Ukraine phải chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt, khi nhiệt độ có thể giảm xuống âm 20 độ C. Cơ quan này cho biết mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhiều người tị nạn trên toàn thế giới sẽ không nhận được hỗ trợ cần thiết để chống chọi với cái lạnh của mùa Đông năm nay./.

Trước thực trạng trên, UNHCR đang hướng tới gây quỹ ít nhất 35 triệu USD để giúp sửa chữa những ngôi nhà bị hư hỏng trong các cuộc xung đột, cung cấp thiết bị sưởi, làm ấm cũng như tiền để mua thuốc men và thực phẩm.

