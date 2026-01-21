Liban tuyên bố thoát khỏi tình trạng tê liệt thể chế và khủng hoảng kinh tế

(Ngày Nay) - Ngày 20/1, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã có buổi gặp mặt đầu năm với các nhà ngoại giao và trưởng phái đoàn quốc tế, trong đó điểm lại những kết quả nổi bật của chính phủ kể từ khi ông nhậm chức ngày 9/1/2025.

Phát biểu trong buổi gặp mặt diễn ra tại Phủ Tổng thống ở Baabda, Tổng thống Aoun nhấn mạnh việc thông qua kế hoạch đưa toàn bộ vũ khí trong nước vào sự kiểm soát của nhà nước, đồng thời khôi phục quyền lực nhà nước trên toàn lãnh thổ trong giai đoạn từ tháng 8–9/2025, là một bước ngoặt mang tính lịch sử. Theo Tổng thống, những thành tựu mà Liban đạt được trong 1 năm qua là điều chưa từng thấy trong vòng 4 thập niên, giúp đất nước thoát khỏi tình trạng tê liệt thể chế kéo dài và từng bước vượt qua khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Bất chấp các nỗ lực gây nhiễu thông tin cũng như việc Israel chưa tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ký tháng 11/2024, ông Aoun khẳng định thực tế trên thực địa trong 12 tháng qua đã cho thấy những chuyển biến rõ rệt. Tổng thống cho biết trong năm đầu nhiệm kỳ của ông, không có vụ nổ súng nào xuất phát từ lãnh thổ Liban, ngoại trừ hai sự cố riêng lẻ vào tháng 3/2025 và các đối tượng liên quan đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Quân đội Liban đã triển khai nhiều chiến dịch quy mô lớn nhằm thu hồi vũ khí bất hợp pháp trên toàn quốc, phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/11/2024 ký với Israel. Tổng thống nhấn mạnh Liban nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận này, nhận được sự ủng hộ của các lực lượng chính trị trong nước, đồng thời khẳng định quyết tâm không để đất nước phải trả giá vì những xung đột trong quá khứ.

Bước sang năm thứ hai của nhiệm kỳ, Tổng thống Aoun cho biết mục tiêu trọng tâm là tiếp tục củng cố quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn lãnh thổ, thúc đẩy việc trả tự do cho các tù nhân và tái thiết những khu vực bị xung đột tàn phá. Ông khẳng định miền Nam Liban và các khu vực biên giới sẽ chỉ do Lực lượng vũ trang Liban quản lý, đồng thời chấm dứt mọi nỗ lực kéo Liban vào các cuộc xung đột bên ngoài.

Trước đó, đầu tháng này, Bộ Chỉ huy Quân đội Liban thông báo đã hoàn tất giai đoạn đầu của kế hoạch giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước ở phía Nam sông Litani. Một quan chức Liban cũng xác nhận với Arab News rằng quân đội hiện kiểm soát hoàn toàn khu vực này và không còn sự hiện diện của bất kỳ lực lượng vũ trang nào khác.