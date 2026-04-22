Việt Nam lần đầu cạnh tranh Cành cọ vàng phim ngắn tại liên hoan phim Cannes

(Ngày Nay) - Phim có tựa đề "Giấc mơ là ốc sên" thời lượng 16 phút, xoay quanh những suy tưởng của người trẻ trước thời cuộc, được nhận xét là vừa hài hước, vừa "đẹp và kỳ lạ."

"Giấc mơ là ốc sên" là đại diện Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79, năm 2026. Phim trực tiếp tranh giải Cành cọ vàng Phim ngắn - giải cao nhất cho thể loại này trong hệ thống giải thưởng tại Cannes.

Theo ban tổ chức, "Giấc mơ là ốc sên" (The Dream Is A Snail) là 1 trong 10 phim được tuyển chọn từ hơn 3.180 tác phẩm. Phim do Nguyễn Thiên Ân làm đạo diễn, Dự án phim ngắn CJ cùng nhiều đơn vị khác hỗ trợ về kinh phí và sản xuất.

CJ giới thiệu: Phim xoay quanh Huy, một diễn viên quần chúng bị "nghiện khoái cảm" với ốc sên sau khi được thuê để làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân.

"Với thời lượng 16 phút, phim khắc họa hành trình của những người trẻ đang mắc kẹt nơi ranh giới giữa thực tại tầm thường và những giấc mơ nghệ thuật xa hoa trở nên hư ảo hơn bao giờ hết," đại diện CJ cho biết.Đạo diễn Phan Đăng Di, người đồng hành và hướng dẫn cho Thiên Ân trong Dự án phim ngắn CJ, đánh giá phim có sức hút tự nhiên với lối kể chuyện độc đáo, vừa hài hước vừa châm biếm, mang lại cho người xem nhiều suy ngẫm về thân phận của nhân vật.

Bảo Nguyễn (một trong các nhà sản xuất) nhận xét "Giấc mơ là ốc sên" là một phim đẹp nhưng kỳ lạ. Theo anh đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức tranh giải tại hạng mục này. Phim có sự góp mặt của Nghệ sỹ ưu tú Phi Điểu, Anh Tú Wilson, Lê Anh Tuấn...

Để giành giải, phim của Nguyễn Thiên Ân phải đánh bại được 9 phim khác gồm "Fresh Cut" (đạo diễn Hadrien Bels), "The Last Spring" (Mathilde Bédouet), "Sisters' Swim" (Lola Degove), "The End" (Niki Lindroth Von Bahr)...

Năm nay, Liên hoan phim Cannes sẽ diễn ra từ ngày 12-23/5, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu và đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á. Chủ tịch ban giám khảo là nhà làm phim Hàn Quốc nổi tiếng Park Chan-Wook.