Việt Nam lần đầu cạnh tranh Cành cọ vàng phim ngắn tại liên hoan phim Cannes

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Phim có tựa đề "Giấc mơ là ốc sên" thời lượng 16 phút, xoay quanh những suy tưởng của người trẻ trước thời cuộc, được nhận xét là vừa hài hước, vừa "đẹp và kỳ lạ."
"Giấc mơ là ốc sên" là đại diện Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79, năm 2026. Phim trực tiếp tranh giải Cành cọ vàng Phim ngắn - giải cao nhất cho thể loại này trong hệ thống giải thưởng tại Cannes.

Theo ban tổ chức, "Giấc mơ là ốc sên" (The Dream Is A Snail) là 1 trong 10 phim được tuyển chọn từ hơn 3.180 tác phẩm. Phim do Nguyễn Thiên Ân làm đạo diễn, Dự án phim ngắn CJ cùng nhiều đơn vị khác hỗ trợ về kinh phí và sản xuất.

CJ giới thiệu: Phim xoay quanh Huy, một diễn viên quần chúng bị "nghiện khoái cảm" với ốc sên sau khi được thuê để làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân.

"Với thời lượng 16 phút, phim khắc họa hành trình của những người trẻ đang mắc kẹt nơi ranh giới giữa thực tại tầm thường và những giấc mơ nghệ thuật xa hoa trở nên hư ảo hơn bao giờ hết," đại diện CJ cho biết.Đạo diễn Phan Đăng Di, người đồng hành và hướng dẫn cho Thiên Ân trong Dự án phim ngắn CJ, đánh giá phim có sức hút tự nhiên với lối kể chuyện độc đáo, vừa hài hước vừa châm biếm, mang lại cho người xem nhiều suy ngẫm về thân phận của nhân vật.

Bảo Nguyễn (một trong các nhà sản xuất) nhận xét "Giấc mơ là ốc sên" là một phim đẹp nhưng kỳ lạ. Theo anh đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức tranh giải tại hạng mục này. Phim có sự góp mặt của Nghệ sỹ ưu tú Phi Điểu, Anh Tú Wilson, Lê Anh Tuấn...

Để giành giải, phim của Nguyễn Thiên Ân phải đánh bại được 9 phim khác gồm "Fresh Cut" (đạo diễn Hadrien Bels), "The Last Spring" (Mathilde Bédouet), "Sisters' Swim" (Lola Degove), "The End" (Niki Lindroth Von Bahr)...

Năm nay, Liên hoan phim Cannes sẽ diễn ra từ ngày 12-23/5, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu và đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á. Chủ tịch ban giám khảo là nhà làm phim Hàn Quốc nổi tiếng Park Chan-Wook.

PV
Việt Nam Cành cọ vàng phim ngắn Cannes Giấc mơ là ốc sên

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 - lần V, được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phát xuất từ ý tưởng của Quỹ Hoa Sen, dự án "Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện" đã chính thức ra mắt tại Đường Sách TPHCM vào ngày 22/4, gặp gỡ Cécile Ngọc Sương Perdu với câu chuyện "Đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn"
Malaysia giành ba giải thưởng danh giá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026
(Ngày Nay) - Malaysia đã ghi dấu ấn quan trọng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch được ưa chuộng trong khu vực ASEAN. Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 15 của VITM và cũng là lần thứ 10 Tourism Malaysia tham gia sự kiện, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên bản gốc in giấy cả 5 tờ báo xưa gồm: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật cùng được triển lãm nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM.
(Ngày Nay) -Hướng đến chào mừng đại lễ 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương và dấu mốc 19/5 – ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp với ca sĩ Minh Sang ra mắt MV “Ánh sao Việt Nam” , NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt.