(Ngày Nay) - Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV phát vé xem phim miễn phí cho khán giả TP Hồ Chí Minh từ ngày 15/11 tại ba cụm rạp: Galaxy Park Mall (Parc Mall, đường Tạ Quang Bửu), CGV Hùng Vương Plaza (đường Hồng Bàng) và Cinestar Hai Bà Trưng.

Khán giả nhận vé trực tiếp tại quầy vé, mỗi người được nhận tối đa 4 vé/đợt, trong đó không quá 2 vé cho mỗi phim. Lịch chiếu chi tiết được niêm yết tại từng rạp để người xem thuận tiện lựa chọn và sắp xếp thời gian.

Các suất chiếu thuộc chương trình Liên hoan phim với nhiều tác phẩm dự thi như Mai, Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Mang mẹ đi bụi, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu… cùng nhiều phim tài liệu, khoa học và hoạt hình. Hoạt động phát vé mở màn cho chuỗi sự kiện điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan phim năm nay.

Diễn ra với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan phim lần thứ XXIV tiếp tục khẳng định nỗ lực nâng tầm vị thế điện ảnh Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nghề nghiệp, cập nhật xu hướng sáng tạo và vinh danh những tác phẩm giàu bản sắc, nhân văn.

Đây cũng là dịp để công chúng TP Hồ Chí Minh được tiếp cận các bộ phim Việt chất lượng, góp phần lan tỏa tình yêu điện ảnh trong cộng đồng.