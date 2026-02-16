Liên minh châu Âu chưa định thời điểm kết nạp Ukraine

(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas cho biết các quốc gia thành viên EU vẫn chưa sẵn sàng ấn định thời điểm cụ thể cho việc Ukraine gia nhập liên minh.
Ảnh minh họa

Ngày 15/2, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu (EU), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết các quốc gia thành viên EU vẫn chưa sẵn sàng ấn định thời điểm cụ thể cho việc Ukraine gia nhập liên minh.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), bà Kallas cho biết “vẫn còn rất nhiều công việc cần làm."

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã kêu gọi EU ấn định thời điểm cụ thể để Ukraine chính thức gia nhập EU. Ukraine đã được cấp tư cách ứng cử viên gia nhập EU vào tháng 6/2022.

Cũng trong ngày 15/2, Tổng thống Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine đã nhận được khung tham khảo cho các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Mỹ, trong đó bảo đảm an ninh là ưu tiên hàng đầu của Kiev.

Trong video đăng trên kênh Telegram, ông Zelensky cho biết các cuộc họp ba bên đã được lên kế hoạch trong tuần này và phái đoàn Ukraine đã có khung tham khảo cần thiết để thảo luận. Ông nhấn mạnh: "Ukraine cần các bảo đảm an ninh; đây là ưu tiên quan trọng nhất."

Trước đó, ngày 13/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo rằng một vòng đàm phán mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17-18/2. Phái đoàn Nga sẽ do Trợ lý tổng thống, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Liên quan đến việc hỗ trợ cho Ukraine, một cuộc khảo sát mới đây được thực hiện với sự tham gia của 1.200 người dân Cộng hòa Séc cho thấy 62% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ việc tiếp tục sáng kiến cung cấp đạn pháo cho Ukraine, trong khi 35% phản đối và 3% chưa quyết định. Cuộc khảo sát được thực hiện do Kantar CZ thực hiện từ ngày 12-30/1.

Sáng kiến này của Séc nhằm mua đạn pháo cỡ lớn từ nước ngoài để cung cấp cho Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng quốc phòng của quốc gia này. Chính phủ Séc đã điều phối nỗ lực trên và hợp tác với các đối tác quốc tế để tài trợ, cung cấp đạn dược cho Ukraine.

