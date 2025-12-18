Lộ diện dàn nghệ sĩ “khuấy đảo” Đông Concert 2025

(Ngày Nay) - Sau nhiều tuần “úp mở”, Đông Fest 2025 đã chính thức công bố danh sách nghệ sĩ tham dự Đông Concert, đêm nhạc được mong chờ nhất trong mùa lễ hội cuối năm nay.

Theo Ban Tổ chức, Đông Concert năm nay sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop gồm: Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Vũ Cát Tường, (S)Trong Trọng Hiếu, Quang Hùng Master D, Thắng, Nguyễn Trần Trung Quân, Lamoon, The Flob…, hứa hẹn mang đến bầu không khí bùng nổ và đủ sức “khuấy đảo” cộng đồng người hâm mộ.

Các nghệ sĩ sẽ trình diễn những bản hit đình đám theo phong cách hoàn toàn mới, kết hợp hiệu ứng sân khấu lấy cảm hứng từ mùa Đông lạnh giá. Qua đó, Đông Concert dẫn dắt khán giả bước vào hành trình cảm xúc xuyên suốt từ “ấm áp - gắn kết - bùng nổ”, tái hiện đúng tinh thần của lễ hội “mùa Đông là khi con người xích lại gần nhau để lan tỏa kết nối”.

Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc giải trí, Đông Concert 2025 còn được định vị như điểm hẹn văn hóa, nơi âm nhạc trở thành chất xúc tác gắn kết cộng đồng trong mùa lễ hội cuối năm. Giữa không gian mùa đông se lạnh, từng giai điệu, từng khoảnh khắc tương tác trên sân khấu được kỳ vọng sẽ khơi dậy cảm xúc sẻ chia, đưa khán giả đến gần nhau hơn, cùng tạo nên những ký ức chung đáng nhớ.

Qua đó, Đông Concert góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, ấm áp và nhân văn, giá trị cốt lõi mà Đông Fest 2025 hướng tới trong hành trình xây dựng một lễ hội mùa Đông giàu trải nghiệm và kết nối dành cho cộng đồng.

Tâm điểm của sân khấu là mascot khổng lồ hình chú gấu Bắc Cực trắng được đặt ở vị trí trung tâm, hai màn LED cánh lớn mở rộng tầm nhìn tạo cảm giác không gian được kéo dài vô hạn, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Nhờ đó, Đông Concert không chỉ là đại tiệc âm nhạc, ánh sáng, mà còn trở thành khoảnh khắc giao hòa cảm xúc, nơi cộng đồng cùng hòa nhịp để trải nghiệm một mùa lễ hội trọn vẹn và giàu kết nối.

Theo thông tin của BTC, chương trình không bán vé. Người tham dự có thể nhận vé tham dự đêm nhạc Đông Concert thông qua thực hiện thử thách trực tiếp tại không gian tương tác Lê Thạch. Ngoài ra, người tham dự có thể đăng kí online để có cơ hội nhận vé đêm nhạc trên website của Đông Fest (số lượng có hạn).

Đặc biệt, Đông Concert nhận được sự đồng hành từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) với vai trò nhà tài trợ kim cương.