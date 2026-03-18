Lễ hội Đền Hùng 2026: Một số hoạt động sẽ được tổ chức từ nguồn xã hội hóa

(Ngày Nay) -

Chiều 17/3, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, lễ hội năm 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh từ ngày 17-26/4/2026 (tức ngày 1-10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng nhiều địa điểm trong tỉnh.

Các hoạt động được chia thành hai phần chính gồm phần lễ và phần hội, kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Phần lễ bao gồm nhiều nghi thức truyền thống như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các địa phương trong tỉnh; lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; lễ rước kiệu tại khu vực Đền Hùng; lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong.”

Phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội, hội trại văn hóa, lễ hội văn hóa dân gian đường phố, hội thi gói và nấu bánh chưng - giã bánh giầy, liên hoan văn nghệ quần chúng, triển lãm mỹ thuật quốc tế, hội sách Đất Tổ, các giải thể thao, hội chợ Hùng Vương, giao lưu ngoại giao văn hóa và chương trình bắn pháo hoa tầm cao.

Tại hội nghị, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể, thành lập Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đồng thời, Sở xây dựng kế hoạch thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong dịp lễ hội; phối hợp các đơn vị hoàn thiện nội dung chi tiết cho các hoạt động và tổng hợp kinh phí tổ chức.

Các sở, ngành và địa phương liên quan cũng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, quản lý dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ du khách.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ là sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh Phú Thọ và cả nước, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, giáo dục truyền thống lịch sử và quảng bá hình ảnh địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất chủ trương xã hội hóa một số hoạt động thuộc phần hội; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, không chủ quan, lơ là trong quá trình tổ chức; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường và công tác đón tiếp đại biểu, nhân dân, du khách.