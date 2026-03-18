Một góc nhìn khác về thành công và thất bại trong cuốn sách “Vì thế giới này cần bạn”

Hương Giang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nhà Xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Vì thế giới này cần bạn” của tác giả Tuấn Đức, cuốn sách mang đến những suy ngẫm về hành trình trưởng thành, đặc biệt là cách nhìn nhận lại thành công và thất bại trong đời sống hiện đại.
Trong bối cảnh áp lực từ công việc, mạng xã hội và những chuẩn mực thành công ngày càng phổ biến, cuốn sách gợi mở một hướng tiếp cận khác: thay vì không ngừng chạy theo các thước đo bên ngoài, mỗi người có thể dừng lại để lắng nghe bản thân và định nghĩa lại giá trị của chính mình. Thông qua những câu chuyện đời thường, tác phẩm khuyến khích người đọc nhìn nhận hành trình cá nhân như một quá trình tích lũy trải nghiệm, thay vì chỉ tập trung vào kết quả.

Cuốn sách “Vì thế giới này cần bạn” được xây dựng từ những lát cắt nhỏ của đời sống. Tác giả lựa chọn ghi lại các khoảnh khắc quen thuộc như chạy bộ, viết nhật ký hay những cảm xúc giản dị trong một ngày. Từ đó, cuốn sách nhấn mạnh rằng ý nghĩa cuộc sống không chỉ nằm ở những thành tựu lớn lao, mà còn hiện diện trong những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ bé.

Một góc nhìn khác về thành công và thất bại trong cuốn sách “Vì thế giới này cần bạn” ảnh 1

Cuốn sách “Vì thế giới này cần bạn” khắc họa những lát cắt đời thường để gợi nhắc rằng ý nghĩa cuộc sống không chỉ nằm ở thành tựu lớn lao mà còn hiện diện trong những điều nhỏ bé. Ảnh: Tiệm sách Những Vì Sao

Một trong những điểm nhấn của tác phẩm là cách nhìn về thất bại. Thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng, như hành trình của James Dyson với hàng nghìn lần thử nghiệm trước khi đạt được thành công, cuốn sách cho thấy thất bại không phải là điểm kết thúc, mà là một phần tất yếu của quá trình học hỏi và phát triển. Thành công, vì thế, không đến từ sự hoàn hảo ngay từ đầu mà được hình thành qua sự kiên trì và khả năng thích nghi.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề cập đến nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Trong một xã hội nơi sự so sánh dễ khiến con người rơi vào trạng thái áp lực, tác giả đưa ra thông điệp rằng không nhất thiết phải luôn xuất sắc hay đạt được những chuẩn mực lý tưởng. Điều quan trọng hơn là hiểu rõ bản thân và lựa chọn cách sống phù hợp.

Yếu tố về sự tử tế và thấu cảm cũng được thể hiện xuyên suốt các tản văn. Tác giả nhấn mạnh việc cẩn trọng khi đánh giá người khác, đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân biết lắng nghe và tôn trọng những khác biệt. Theo đó, giá trị của một con người không nằm ở mức độ hoàn hảo, mà ở cách họ đối xử với thế giới xung quanh.

Một góc nhìn khác về thành công và thất bại trong cuốn sách “Vì thế giới này cần bạn” ảnh 2

Tác giả Tuấn Đức nhấn mạnh sự tử tế và thấu cảm, cho rằng giá trị con người nằm ở cách họ đối xử với thế giới, không phải ở sự hoàn hảo. Ảnh: NVCC

Với giọng văn nhẹ nhàng, giàu suy tư, cuốn sách “Vì thế giới này cần bạn” mang đến một thông điệp nhất quán: mỗi khởi đầu và kết thúc đều là một phần của hành trình trưởng thành. Qua đó, cuốn sách góp phần gợi mở một góc nhìn cân bằng hơn về thành công và thất bại, đồng thời nhắc nhở rằng sự hiện diện của mỗi cá nhân đều có ý nghĩa theo cách riêng.

Nhà Xuất bản Kim Đồng tản văn chữa lành

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

(Ngày Nay) - Quy định bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2026 - 2027 được nhiều người đánh giá là bước thay đổi lớn trong chính sách tuyển sinh. Khi học sinh có thể đăng ký 3 trường bất kỳ, cơ hội lựa chọn được mở rộng. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh vào các trường "top" cũng được dự báo gia tăng, đòi hỏi phụ huynh và học sinh nắm rõ quy định để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
(Ngày Nay) - Những ngày tháng 3/2026, lượng người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng cao do nhu cầu về du lịch, thăm thân và giao thương sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Do đó, lực lượng Kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi thông suốt cho hành khách qua lại biên giới.