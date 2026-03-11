Hành trình đứng dậy của người phụ nữ từng trải trong "Hạt lành gieo lại đời mình"

(Ngày Nay) -  Có những cuốn sách không được viết ra để kể về thành công. Chúng được viết ra để kể về những lần ngã xuống, và cách một con người đứng dậy. “Hạt lành gieo lại đời mình” của tác giả Nguyễn Hoài là một cuốn sách như vậy. Một câu chuyện rất thật về hành trình của một người phụ nữ đi qua tiền bạc, đổ vỡ, nợ nần và cuối cùng tìm lại sự bình an trong chính mình.
Cuốn sách bắt đầu từ một nghịch lý quen thuộc của thời đại: thành công sớm nhưng hạnh phúc muộn. Khi mới 25 tuổi, tác giả đã có trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ đồng – một thành công mà nhiều người mơ ước. Nhưng phía sau ánh hào quang đó lại là cảm giác trống rỗng. Nhà cửa, xe cộ, những buổi tiệc tùng… tất cả đều không thể lấp đầy một câu hỏi sâu thẳm: “Mình đang sống vì điều gì?”.

Những trang sách sau đó mở ra chuỗi biến cố mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể thấy mình trong đó: hôn nhân tan vỡ, kinh tế suy sụp, bạn bè quay lưng, nợ nần bủa vây. Có lúc tác giả đã đứng trước ranh giới của tuyệt vọng. Nhưng chính tình thương dành cho con đã trở thành sợi dây giữ chị ở lại với cuộc đời. Đó là khoảnh khắc rất thật – khi một người phụ nữ nhận ra mình không được phép gục ngã, vì phía sau còn có những người cần mình.

Điều khiến cuốn sách trở nên đặc biệt không nằm ở những bi kịch, mà nằm ở cách tác giả đối diện với chúng. Thay vì trốn tránh, chị chọn cách nói sự thật với tất cả mọi người: đối tác, bạn bè, và cả chính mình. Chính sự trung thực ấy đã giúp chị tháo gỡ những nút thắt tưởng chừng không thể giải quyết.

Hành trình đứng dậy của người phụ nữ từng trải trong "Hạt lành gieo lại đời mình" ảnh 1

Cuốn sách "Hạt lành gieo lại đời mình"

Trong xã hội hiện đại, nơi nhiều người tin rằng phải khôn khéo hoặc thậm chí gian dối mới có thể tồn tại, cuốn sách này lại đưa ra một quan điểm ngược lại: sự thật mới là nền tảng bền vững nhất của thành công. Khi một người đủ can đảm sống thật, họ không còn phải gồng mình để che giấu điều gì.

Một trong những điểm chạm cảm xúc nhất của cuốn sách là câu chuyện về bản ngã. Tác giả thẳng thắn nhìn lại những sai lầm của mình: sự chủ quan, lòng tin quá dễ dàng, và cả những khoảnh khắc bản thân bị chi phối bởi cái tôi. Nhưng thay vì trách móc người khác, chị coi những biến cố ấy là bài học để trưởng thành.

Đối với độc giả nữ, đặc biệt là những người đã từng trải qua tổn thương trong tình cảm hoặc kinh doanh, những chia sẻ này mang lại cảm giác rất gần gũi. Bởi đôi khi, điều khiến chúng ta đau khổ không phải là biến cố, mà là việc chúng ta không hiểu tại sao nó xảy ra.

Một điểm thú vị khác của cuốn sách là hành trình từ kinh doanh đến đời sống hữu cơ và tâm linh. Sau khi đi qua nhiều biến cố, tác giả nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài sản, mà nằm ở sự bình an trong tâm trí. Chị bắt đầu ăn chay, thực hành đời sống đơn giản và xây dựng những dự án nông nghiệp hữu cơ – như một cách chữa lành cho bản thân và cho cả cộng đồng.

Ở đây, “hữu cơ” không chỉ là phương pháp trồng trọt, mà còn là một triết lý sống: sống thật với đất, với con người và với chính mình. Đầu vào sạch cho đất cũng giống như đầu vào sạch cho tâm trí. Khi con người biết tôn trọng thiên nhiên, họ cũng học cách tôn trọng chính mình.

Hành trình đứng dậy của người phụ nữ từng trải trong "Hạt lành gieo lại đời mình" ảnh 2

Một trang sách trong "Hạt lành gieo lại đời mình"

Một hình ảnh xuyên suốt cuốn sách là hoa sen – loài hoa mọc lên từ bùn nhưng vẫn giữ được sự thanh khiết. Tác giả nhìn thấy chính mình trong hình ảnh ấy: một con người từng đi qua những vùng tối của cuộc đời nhưng vẫn lựa chọn vươn lên, dịu dàng và bền bỉ.

Với nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người đang đứng giữa những ngã rẽ của cuộc đời, cuốn sách này giống như một lời nhắn nhủ: bạn có thể đi qua bùn, nhưng không nhất thiết phải mang theo mùi bùn.

Điều đáng quý nhất ở "Hạt lành gieo lại đời mình" là sự thẳng thắn. Tác giả không cố xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hoàn hảo. Ngược lại, chị kể lại những sai lầm, những ngây thơ và cả những lần vấp ngã của mình. Chính sự chân thật ấy khiến câu chuyện trở nên gần gũi và đáng tin.

Đối với độc giả nữ, cuốn sách không chỉ là một câu chuyện đời. Nó giống như một người bạn đang ngồi đối diện và nói: “Bạn có thể bắt đầu lại. Dù đã đi qua bao nhiêu đổ vỡ”.

Bởi đôi khi, điều một người phụ nữ cần nhất không phải là lời khuyên, mà chỉ là một câu chuyện để biết rằng mình không phải là người duy nhất đã từng đau khổ – và cũng không phải là người duy nhất có thể đứng dậy.

Cuốn sách "Hạt lành gieo lại đời mình" được xuất bản và phát hành bởi Nhà xuất bản Thế giới và Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa 25, tháng 3/2026.

Diệu Anh
