Mãn nhãn với đêm hội Premiere 2025: Chivalry Quest - Nơi tinh thần hiệp sĩ tỏa sáng

(Ngày Nay) - Tối 20/10/2025, Đêm Gala “Premiere 2025: Chivalry Quest” đã chính thức diễn ra tại ra tại Hội trường lớn – Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC), khép lại hành trình hiệp sĩ đầy ý nghĩa của tân sinh viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo.

Đêm Gala Nhạc hội “Premiere 2025: Chivalry Quest” đã đánh dấu mốc quan trọng, khép lại chuỗi sự kiện chào tân sinh viên được mong chờ trong năm của khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (PR-ADs). Chương trình không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật tràn đầy cảm xúc mà còn để lại dư âm sâu lắng và khó quên trong lòng mỗi tân sinh viên khi họ cùng nhau viết nên hành trình đầu tiên tại AJC.

Chương trình mở đầu với Phần Lễ trang trọng, mang đến bầu không khí tự hào và xúc động qua tiết mục hợp xướng “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”. Những thanh âm hùng tráng cùng tinh thần tự hào lan tỏa từ sân khấu đã tạo nên khởi đầu đầy ấn tượng cho sự kiện. Chia sẻ trong đêm đại nhạc hội, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo xúc động: “Cô chúc các bạn tân sinh viên có bốn năm thanh xuân dưới mái trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền với thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời cũng như kỷ niệm ngọt ngào. Đặc biệt là trong sự kiện hôm nay, các bạn hãy cháy hết mình để lưu giữ những ký ức đẹp đẽ trong suốt những năm tháng đại học”.

Khép lại Phần Lễ trang nghiêm, sân khấu Phần Hội bừng sáng trong âm nhạc, ánh đèn và những màn trình diễn ấn tượng. Tại đây, khán giả được dẫn dắt qua ba chặng nội dung đặc sắc: "Whisper of Triumph", "Echoes Within" và "The Soulbound Rise". Mỗi chặng đều là một mảnh ghép nghệ thuật độc đáo được dệt nên từ âm nhạc, vũ đạo và kịch nghệ, tạo thành một câu chuyện xuyên suốt và tràn đầy cảm xúc. Người xem được đưa qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau - từ sự sôi nổi, bùng nổ của tuổi trẻ, đến những phút giây lắng đọng, chiêm nghiệm về hành trình trưởng thành của thế hệ tân sinh viên khoá 45 khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo.

Sức hút của Đêm Gala được nhân đôi với sự xuất hiện của những nghệ sĩ khách mời nổi tiếng. Ban nhạc Chillies đã mang đến những phần trình diễn độc đáo, khuấy động cả hội trường với loạt bản hit quen thuộc. Trước đó, rapper SIXTYUPTOWN đã “hâm nóng” bầu không khí với những giai điệu sôi động, bắt tai, mở màn cho chuỗi cảm xúc của đêm nhạc. Sự góp mặt của các nghệ sĩ không chỉ khiến sân khấu Premiere 2025 trở nên tràn đầy năng lượng mà còn khẳng định ý nghĩa và sức lan tỏa của chương trình năm nay.

Bên cạnh những tiết mục trình diễn, chương trình còn để lại nhiều dấu ấn sâu sắc qua phần video recap toàn bộ hành trình Premiere 2025. Khoảnh khắc những hình ảnh quen thuộc, đầy kỷ niệm hiện lên trên màn hình đã gợi lại trọn vẹn chặng đường nỗ lực, trưởng thành và gắn kết của các "hiệp sĩ trẻ" trong cuộc hành trình vừa qua. Đó cũng là phút giây lắng đọng, khép lại Đêm Gala trong niềm tự hào và trọn vẹn cảm xúc.

Đêm Gala “Premiere 2025: Chivalry Quest” khép lại trong sắc màu rực rỡ và những tràng pháo tay không dứt. Sự kiện không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc mà còn là dấu son thanh xuân khó phai, chính thức khép lại một hành trình đáng nhớ. Tại đây, "tinh thần hiệp sĩ" đã được khơi dậy, truyền cảm hứng mạnh mẽ để thế hệ sinh viên tiếp tục dũng cảm theo đuổi ước mơ, chinh phục những đỉnh cao tri thức và sáng tạo mới.