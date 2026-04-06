Maroc duy trì vị trí quốc gia "hút" khách du lịch nhất châu Phi

(Ngày Nay) - Ngày 4/4, Bộ Du lịch Maroc cho biết nước này đã đón 4,3 triệu lượt khách du lịch trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp những căng thẳng tại vùng Vịnh đang ảnh hưởng đến giao thông hàng không và chi phí du lịch toàn cầu,

Theo bộ trên, riêng trong tháng 3, lượng khách đến Maroc tăng tới 18% nhờ kết nối hàng không được cải thiện, việc đa dạng hóa các thị trường nguồn khách và nâng cấp dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí trên toàn quốc. Đây là minh chứng cho sức bền và khả năng thích ứng của ngành du lịch Maroc trước các thách thức quốc tế.

Doanh thu từ du lịch đạt 21,4 tỷ dirham (tương đương 2,3 tỷ USD) tính đến cuối tháng 2, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp khoảng 8% vào nền kinh tế 178 tỷ USD của Maroc. Số lượng khách hiện nay cao hơn khoảng 50% so với mức trước đại dịch COVID-19.

Ngành du lịch Maroc và Ai Cập đang có mức tăng trưởng kỷ lục, được túc đẩy nhờ mạng lưới đường bay mở rộng, các điểm đến văn hóa lớn và các sự kiện thể thao quy mô lớn. Tháng 12/2025, lượng khách đến Maroc cũng được thúc đẩy nhờ giải bóng đá Cúp các quốc gia châu Phi (Africa Cup of Nations), thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ tới quốc gia này.

Hướng tới tương lai, chính phủ Maroc đặt mục tiêu đạt 26 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, khi nước này đồng tổ chức World Cup cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đưa du lịch trở thành trụ cột của tăng trưởng kinh tế dài hạn.