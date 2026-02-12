Mộc Châu rực rỡ sắc Xuân, thu hút du khách thập phương

(Ngày Nay) - Sắc hoa mận trắng tinh khôi, hoa anh đào rực rỡ, những vườn hồng, vườn dâu trĩu quả và đồi chè xanh mướt mang đến cho cao nguyên Mộc Châu vẻ đẹp mê hồn của mùa Xuân, thu hút du khách đến thưởng ngoạn.

Cứ vào thời điểm này trong năm, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (tỉnh Sơn La) lại được tô điểm bởi gam màu tinh khôi của hoa mận, rực rỡ ánh vàng của các vườn hồng chín trĩu quả, hoa anh đào thắm hồng, những đồi chè xanh mướt và vườn dâu tây chín đỏ...Tất cả đã tạo nên bức tranh mùa Xuân rực rỡ và sống động.

Hoa Xuân khoe sắc

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu vào thời điểm này đã khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Mùa hoa mận ở đây đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách và in đậm trong bức tranh du lịch Việt Nam.

Hoa mận không rực rỡ, kiêu sa nhưng với vẻ đẹp giản dị, e ấp lại có sức hút lạ kỳ đối với du khách khi tới Khu du lịch quốc gia Mộc Châu mỗi dịp Tết đến Xuân về. Những chùm hoa mận dày đặc, phủ trắng cành cây, tạo nên một biển hoa bồng bềnh, thơ mộng.

“Tôi thấy mùa hoa mận ở Mộc Châu rất đẹp, nhiều du khách từ phía Nam ra để chụp ảnh, thưởng ngoạn. Nhiều người ở Hà Nội cũng thức khuya, dậy sớm để lên đây chụp ảnh,” anh Đỗ Hoàng Sơn đến từ Hà Nội bộc bạch.

Mùa hoa mận đã trở thành “thương hiệu du lịch” hấp dẫn của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đến đây, du khách không chỉ thỏa sức đắm mình, ngập tràn trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận mà còn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của loài hoa này.

Em Nguyễn Thị Kiều Trang, du khách Nghệ An chia sẻ, đây là lần đầu em đến Mộc Châu đúng vào dịp hoa mận nở. Em đã được check-in, sống ảo và lưu giữ nhiều bức ảnh đẹp cùng hoa mận. Đây là kỷ niệm đẹp đối với em.

Vào thời điểm này, cùng với hoa mận đang nở trắng, những cây hoa anh đào cũng đua nhau khoe sắc ở Khu du lịch quốc gia Mộc Châu để đón mùa Xuân mới đang về.

Hoa anh đào dù chỉ mới xuất hiện trên cao nguyên Mộc Châu vài năm nay nhưng đã phát triển mạnh và rất phù hợp với khí hậu nơi đây. Những chùm hoa anh đào rực rỡ dưới bầu trời Xuân, tạo thành điểm nhấn du lịch vô cùng hấp dẫn cho vùng đất cao nguyên Mộc Châu.

Chị Trần Thị Quỳnh, du khách tới từ Hà Nội cho biết lần đầu đến Mộc Châu đúng dịp hoa anh đào nở, cả cánh rừng rực rỡ sắc hồng thật lãng mạn. Chị đã có nhiều bức ảnh và kỷ niệm đẹp với bạn về hoa anh đào nơi đây.

"Mộc Châu mùa này hoa anh đào đang nở rất đẹp, nhất là ở khu Mu Náu. Là hướng dẫn viên, đồng thời là thợ ảnh, do đó, tôi sẽ lưu lại những bức ảnh đẹp nhất cho du khách khi đến tham quan Mộc Châu,” anh Lê Anh Cường, nhiếp ảnh gia ở Mộc Châu tâm sự.

Hoa anh đào có nét riêng đặc sắc. Hoa có năm cánh đơn màu hồng phai, nở rộ đồng loạt làm rực cả một triền đồi, góc phố để lại những dấu ấn và vẻ đẹp riêng khiến du khách đặt chân đến Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đều nao lòng.

Anh Trần Đức Duy, khu du lịch Mu Náu, phường Mộc Châu thông tin, hoa anh đào trồng ở đây rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và hoa nở rất đẹp. Khu du lịch của anh đợt này đón rất đông du khách đến check-in và chụp ảnh hoa anh đào. Dự kiến, năm nay, hoa anh đào sẽ nở qua Tết Nguyên đán.

Hoa anh đào được trồng khá nhiều tại các phường Mộc Châu, Thảo Nguyên và xã Tân Yên. Hoa anh đào nở đẹp khiến cao nguyên thêm xinh đẹp và hành trình du lịch Mộc Châu càng thêm hấp dẫn.

Trái ngọt mùa Xuân

Bên cạnh lợi thế về khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu vào thời điểm này, nhiều vườn hồng đã đồng loạt quả chín rộ, tạo cảnh quan đẹp đặc trưng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

"Đến Mộc Châu tham quan, tôi thấy vườn hồng rất đẹp. Tôi đã chụp được những bức ảnh đẹp tuyệt vời,” chị Nguyễn Thùy Nhâm, du khách Nghệ An cho biết.

Hồng vào mùa chín rộ, quả sai trĩu, tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian cao nguyên Mộc Châu. Nhiều du khách đã kéo dài thời gian lưu trú để trải nghiệm, khám phá thêm các điểm du lịch địa phương.

Chị Hoàng Thúy Hằng, du khách Hải Phòng chia sẻ, đây là lần đầu chị đến với cao nguyên Mộc Châu và cũng là lần đầu đến tham quan vườn hồng.

Khi bước chân vào vườn hồng, chị thấy rất ngỡ ngàng, bởi vì không tin vào mắt mình, đây là những cây hồng thật, cành hồng thật, quả rất sai. Chị dự định lúc đầu chỉ đi một ngày nhưng lên đây thấy cảnh vật rất thu hút, do đó, chị ở lại thêm ngày nữa để trải nghiệm.

Những năm gần đây, nắm bắt nhu cầu của du khách, nhiều chủ vườn hồng trên cao nguyên Mộc Châu đã chủ động tỉa lá, chỉ giữ lại những chùm quả chín vàng rực rỡ trên cành; đồng thời, đầu tư, chỉnh trang không gian xung quanh tạo điểm check-in hấp dẫn cho du khách. Đặc biệt, có những giống hồng càng chín càng đỏ, thời gian giữ quả lâu, giúp các nhà vườn kéo dài mùa đón khách đến tháng Giêng.

Chị Tống Thị Thắm, phường Thảo Nguyên, cho biết vườn hồng của gia đình rộng khoảng 2 ha và đã trồng hơn 20 năm với 130 cây. Vườn hồng nhà chị dự kiến mở đón khách đến hết rằm tháng Giêng.

Mùa hồng chín không chỉ mang lại nguồn thu cho người dân địa phương mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh sắc màu của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu để lại trong lòng du khách trải nghiệm khó quên và những bức hình đầy ấn tượng.