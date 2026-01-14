Mặt trận Tổ quốc: Mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát "về đích" trước thời hạn hơn 5 năm

(Ngày Nay) - Trong năm 2025, công tác Mặt trận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như kiện toàn tổ chức đến thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong năm 2025, phong trào thi đua “Mái ấm cho đồng bào tôi” đã vận động xây dựng và sửa chữa được 334.234 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá gần 24.762 tỷ đồng. Kết quả này giúp hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trước thời hạn 5 năm 4 tháng so với kế hoạch của Nghị quyết Trung ương khóa XIII.

Thông tin trên được bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ Sáu khóa X diễn ra ngày 14/1 tại Hà Nội.

Bà Hà Thị Nga cũng cho hay, năm 2025 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt và bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh từ yêu cầu thực tiễn, coi trọng thực chất, hiệu quả, với những kết quả, điểm nhấn nổi bật.

Theo đó, hệ thống Mặt trận đã hoàn thành việc rà soát và sắp xếp lại bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Tại cấp Trung ương, sau khi sắp xếp (từ ngày 01/7/2025), Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 29 ban, đơn vị trực thuộc. Ở cấp tỉnh, đã thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cho 22 tỉnh, thành phố sau sáp nhập và kiện toàn các ban chuyên môn theo quy định mới.

Bên cạnh đó, hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực đóng góp ý kiến có chiều sâu, tập trung vào các vấn đề được dư luận và Nhân dân quan tâm đối với dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, các dự án luật, văn bản hướng dẫn triển khai trong điều kiện rất gấp rút về thời gian.

Trước tình hình bão lũ nghiêm trọng, hệ thống Mặt trận đã vận động được trên 3.900 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới tính đến nay cả nước đã có 79% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 12 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ này.

Cùng với đó, Mặt trận trong năm qua đã phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi của nhân dân thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 với hơn 51 triệu ý kiến và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV với hơn 527.000 ý kiến. Hệ thống Mặt trận các cấp đã thực hiện trên 2.530 nội dung giám sát và hơn 15.880 nội dung phản biện xã hội đối với các văn bản pháp luật và dự án địa phương.

Ngoài ra, công tác chuyển đổi số cũng được chú trọng. Mặt trận đã ban hành Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2029 và đưa vào vận hành hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp để đảm bảo công tác Mặt trận được chỉ đạo thông suốt, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương.

Năm 2025 là năm Mặt trận đã thực hiện thành công việc sắp xếp lại tổ chức, đồng thời đạt được những kết quả mang tính đột phá trong công tác an sinh xã hội, khẳng định vị thế nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.