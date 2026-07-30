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“Mẹ là Tình yêu” mùa 6: Chung tay vì người yếu thế

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Chương trình nghệ thuật "Mẹ là Tình yêu" mùa 6 sẽ trở lại với chủ đề "Mẹ Tôi..." hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối mọi thành viên trong gia đình.
“Mẹ là Tình yêu” mùa 6: Chung tay vì người yếu thế ảnh 1

Chương trình nghệ thuật “Mẹ là Tình Yêu” mùa 6 - chủ đề “Mẹ Tôi…” gợi nhớ hành trình trưởng thành bên mẹ của mỗi người con.

Trải qua 5 mùa tổ chức, "Mẹ là Tình Yêu" đã trở thành một trong những chương trình nghệ thuật thường niên được đông đảo khán giả mong chờ. Không chỉ là một đêm nhạc tôn vinh tình mẫu tử, chương trình đã dần trở thành điểm hẹn của lòng biết ơn và tinh thần sẻ chia.

Ban tổ chức cho biết dấu ba chấm trong chủ đề "Mẹ Tôi…" của mùa 6 được để ngỏ một cách có chủ đích, như một lời mời mỗi khán giả tự viết tiếp bằng ký ức và tình cảm của riêng mình. "Mỗi người đều có một người mẹ, và một câu chuyện rất riêng. Chúng tôi không muốn kể thay khán giả, mà mong mỗi người tự tìm thấy hình bóng mẹ mình trong đêm nhạc", đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Chính từ tình yêu thương gần gũi và thiêng liêng ấy, "Mẹ là Tình Yêu" mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn và sự sẻ chia trong mỗi người, để yêu thương không chỉ dừng lại trong mỗi gia đình mà còn lan tỏa đến những người yếu thế đang cần nâng đỡ. Tất cả những đóng góp và hỗ trợ cho chương trình nghệ thuật “Mẹ là Tình Yêu” Mùa 6 sẽ được Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ dùng để triển khai hai dự án cộng đồng thiết thực.

“Mẹ là Tình yêu” mùa 6: Chung tay vì người yếu thế ảnh 2
Quỹ Bông Hồng Nhỏ hỗ trợ phát triển giáo dục cho học sinh Tiểu học tại An Giang.

Dự án thứ nhất là Phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu vùng xa, miền núi khó khăn - mở ra cơ hội học tập và trưởng thành cho những em nhỏ còn nhiều thiếu thốn. Dự án thứ hai là “Hiểu để Thương” - đồng hành cùng các bậc cha mẹ có con rối loạn phát triển, giúp họ thêm kiến thức, sự cảm thông và điểm tựa trên hành trình nuôi dạy con.

“Mẹ là Tình yêu” mùa 6: Chung tay vì người yếu thế ảnh 3

Dự án Hiểu để Thương hỗ trợ các gia đình có con rối loạn phát triển.

Theo Ban tổ chức, đêm nhạc chính thức sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 15/8 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Khán giả và nhà hảo tâm có thể chung tay cùng chương trình và nhận vé mời tham dự tại website chính thức melatinhyeu.com. Mọi sự chung tay đều được ghi nhận công khai và góp phần trực tiếp vào các dự án cộng đồng của Quỹ.

"Mẹ là Tình yêu" được tổ chức từ năm 2021, trải qua 5 mùa thu hút hàng chục nghìn lượt tham gia trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ hơn 30.000 người yếu thế có cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế...

PV
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