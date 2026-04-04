Đêm nhạc kỷ niệm 270 năm ngày mất của Mozart tại TPHCM

(Ngày Nay) - Tối 4/4, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) tổ chức đêm nhạc “Wolfgang Amadeus Mozart 270” tại Nhà hát TPHCM nhân dịp kỷ niệm 270 năm ngày mất của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Mozart.
Dàn nhạc giao hưởng HBSO tích cực tập luyện để mang lại những giai điệu bất hủ của Mozart đến với khán giả - Ảnh: HBSO

Đêm nhạc giới thiệu những bản nhạc bất hủ đồng thời tôn vinh những giá trị nghệ thuật đỉnh cao trong di sản âm nhạc của Mozart, tiêu biểu với 3 loại hình: opera, concerto và giao hưởng.

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch chỉ huy đêm nhạc - Ảnh: HBSO

Mở đầu đêm diễn là concerto (hòa tấu) vở opera Don Giovanni – một vở bi hài kịch mà khúc dạo đầu đã lột tả tuyệt vời cả hai khía cạnh của cốt truyện khi âm nhạc được sử dụng đối lập hai tính chất nam và nữ, với yếu tố nam thể hiện trong dàn dây và yếu tố nữ thể hiện trong bè kèn gỗ.

Tiếp nối là concerto cho piano số 27 cung Si giáng trưởng, K. 595, cũng là tác phẩm concerto cuối cùng của Mozart. Khác với sự rực rỡ thường thấy, bản concerto phảng phất một nỗi buồn sâu lắng, mang phong cách giản dị nhưng chất chứa chiều sâu của nội tâm.

Bản giao hưởng số 41 cung Đô trưởng, còn có tên gọi là Jupiter – bản giao hưởng vĩ đại cuối cùng của Mozart – sẽ khép lại đêm nhạc. Từ những giai điệu mở đầu sống động, đáng nhớ đến chương kết thúc đầy mạnh mẽ, Jupiter toát lên vẻ duyên dáng, thuần khiết của chủ nghĩa cổ điển, khiến tác phẩm trở thành một trong những bản giao hưởng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh tập luyện cho đêm nhạc - Ảnh: HBSO

Đêm nhạc do Dàn nhạc giao hưởng HBSO biểu diễn dưới sự chỉ huy của NSƯT - nhạc trưởng Trần Vương Thạch và nghệ sĩ khách mời Lưu Đức Anh – một trong những tài năng piano nổi bật của làng nhạc hàn lâm Việt Nam hiện nay.

HBSO Trần Vương Thạch Don Giovanni Wolfgang Amadeus Mozart Lưu Đức Anh

