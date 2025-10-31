Nghệ sĩ Trí Đức đem tranh cát đến Festival sân khấu thiếu nhi quốc tế Neapolis 2025

(Ngày Nay) -Festival sân khấu thiếu nhi quốc tế Neapolis 2025 (lần thứ 38) được tổ chức tại TP. Nabeul (Tunisia) từ ngày 21 đến 28/12, là một trong những liên hoan sân khấu thiếu nhi nổi tiếng thế giới. Lần đầu tiên, nghệ sĩ Trí Đức góp mặt, giới thiệu nghệ thuật vẽ tranh cát Việt Nam đến thiếu nhi quốc tế.
Tiết mục "Xin chào Việt Nam!" vẽ nên một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng dọc chiều dài đất nước.. Ảnh: Minh Khang
Nghệ sĩ Trí Đức vừa cho biết, thông qua các mối quan hệ với bạn bè quốc tế từ Hiệp hội Múa rối thế giới UNIMA, anh biết đến Liên hoan sân khấu Thiếu nhi quốc tế Neapolis (Neapolis international Kid’s festival theatre) được tổ chức thường niên tại Nabeul (Tunisia). Nhận thấy liên hoan quy tụ đủ loại hình nghệ thuật dành cho thiếu nhi nhưng chưa có loại hình trình diễn tranh cát, nghệ sĩ Trí Đức cảm thấy hứng thú và mong muốn mang nghệ thuật vẽ tranh cát cùng những câu chuyện văn hóa Việt Nam đến giới thiệu với thiếu nhi quốc tế.

Nghệ sĩ Trí Đức đem tranh cát đến Festival sân khấu thiếu nhi quốc tế Neapolis 2025 ảnh 1

Nghệ sĩ Trí Đức đang biểu diễn tiết mục "Và những bông hoa sẽ nở" được sử dụng cát màu và tương tác với khán giả thiếu nhi. Ảnh: Minh Khang

Theo quy định của liên hoan, các tiết mục trình diễn có thời lượng 30 – 40 phút. Nghệ sĩ Trí Đức đã chọn lọc 4 tiết mục làm nên chương trình “Vietnam Storytelling - Việt Nam kể truyện” trong 30 phút.

Như tên gọi “Vietnam Storytelling - Việt Nam kể truyện” – như một cuốn truyện gồm 4 phần là: Xin chào Việt Nam! giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, Cội nguồn tái hiện huyền sử “Con Rồng cháu Tiên”, Nhật ký của mẹ ca ngợi tình mẫu tử, Và những bông hoa sẽ nở truyền tải thông điệp hòa bình, kết hợp giữa nét vẽ trên cát độc đáo cùng âm nhạc đặc sắc, chương trình mang đến một bức tranh mộc mạc, giàu cảm xúc và đậm tinh thần Việt Nam.

Nghệ sĩ Trí Đức đem tranh cát đến Festival sân khấu thiếu nhi quốc tế Neapolis 2025 ảnh 2

Nghệ sĩ Trí Đức giao lưu với khán giả. Ảnh: Minh Khang

Nghệ sĩ Trí Đức vẫn luôn tâm niệm và mong muốn truyền tải vẻ đẹp quê hương đất nước từ cảnh sắc thiên nhiên đến tâm hồn người Việt một cách giản dị mà sống động qua nghệ thuật vẽ tranh cát. Tất cả không chỉ thể hiện sự kỳ công rèn luyện, trí tưởng tượng phong phú mà còn cả một tâm hồn rộng mở và yêu tha thiết văn hóa nước nhà của người nghệ sĩ.

Với “Vietnam Storytelling - Việt Nam kể truyện”, cũng lần đầu tiên nghệ sĩ Trí Đức ứng dụng cát màu cho tiết mục Và những bông hoa sẽ nở kết lại chương trình nhằm mang đến màu sắc tươi tắn hơn cho bức tranh hướng đến đối tượng khán giả thiếu nhi tại Liên hoan.

