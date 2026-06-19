Mở sạp báo bóng đá đón World Cup

(Ngày Nay) -Ông Trần Quốc Việt, 44 tuổi, công tác tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ, chào đón World Cup 2026 bằng cách trưng bày hàng trăm tờ báo, tạp chí, đặc san World Cup, thể thao và bóng đá mà ông sưu tầm qua nhiều năm, được cộng đồng mạng thích thú.

Sưu tầm báo, áo đấu cầu thủ

“Tôi bắt đầu xem bóng đá lần đầu tiên vào mùa hè năm 1994, đó là khi VCK World Cup diễn ra tại Mỹ. Và cũng từ đó, tôi tiếp xúc và đọc những tờ báo thể thao từ những người thân trong gia đình như ba tôi, chú tôi và anh trai. Dần dần, tôi bắt đầu mua và xem báo, tạp chí thể thao nhiều hơn” – ông Quốc Việt kể.

Điều thú vị là qua bao thời gian, bao mùa World Cup diễn ra, ông Việt vẫn cẩn thận lưu giữ lại hàng trăm trang báo, tờ báo, đặc san, Tin Nhanh trước đây từ World Cup Italy 1990 cho đến ngày nay. Một số tờ đã cũ, rách, hoặc bị cắt ngang dọc do trước đây ông Việt có thói quen sưu tầm hình ảnh danh thủ bóng đá. Số lượng báo giấy đa chủng loại, nhiều sách in về thể thao… trong bộ sưu tập của ông Việt có thể xếp lên cả một sạp báo to, sẵn sàng cho người hâm mộ có tuổi ghé đọc tham khảo và tìm lại những thông tin về các kỳ World Cup trước đây để hoài niệm và nhớ về thời thanh xuân mê bóng đá của mình.

Ông Quốc Việt còn sưu tầm những chiếc áo đấu bóng đá, nhất là những cầu thủ yêu thích. “Tôi có ký ức tuổi thơ rất đẹp về đội tuyển Brasil với cặp tiền đạo Romario - Bebeto lên ngôi vô địch tại World Cup USA 1994. Năm 2014, tôi đặt mua được chiếc áo đấu của đội tuyển Brasil ở World Cup USA 1994 và có và có chữ ký “tươi” của đội trưởng Carlos Dunga. Tôi cũng tậu được chiếc áo đấu của đội tuyển Brasil vô địch World Cup 2002 có chữ ký sống của các anh tài vô địch như Rivaldo, Kleberson Pereira, Edmilson, Giovanni và Paulo Sergio”. Đó là hai chiếc áo quý giá nhất trong bộ sưu tập của ông Việt.

“Tôi cũng sưu tập những bài báo và những chiếc áo đấu của huyền thoại đội tuyển Pháp Eric Cantona. Đồng thời trong bộ sưu tập của mình tôi cũng rất quý những hình ảnh, áo đấu của CLB Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV Sir Alex Ferguson trở thành CLB Anh đầu tiên làm “cú ăn ba” lịch sử trong năm 1999: vô địch giải Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League”.

World Cup 2026 hấp dẫn nhờ mở rộng

Nói về ký ức những kỳ World Cup tuổi thơ, sau World Cup 1994 đến năm 1998, World Cup diễn ra tại Pháp là kỳ giải ông Quốc Việt ấn tượng nhất bởi đã trưởng thành, am hiểu bóng đá nhiều hơn. Ông cũng mua nhiều đầu báo chí, đặc san World Cup phong phú. Truyền hình trực tiếp giải đấu cũng “mượt mà, dễ xem” hơn.

“Bấy giờ những người bạn xem bóng đá cùng nhau trong xóm, cùng bình luận, phân tích, tranh luận rôm rả về những đội bóng hay những cầu thủ mà cá nhân mỗi người yêu thích” – ông Việt nhớ lại. Cá nhân ông thích lối đá của đội tuyển Brasil năm 1994 và đội tuyển “Tam Sư” Anh năm 1998. Còn về các danh thủ thì ông Việt thích Romario (Brasil), Roberto Baggio (Italia), George Hagi (Romania), Hristo Stoichkov (Bungaria), David Beckham (Anh)…

Ông Quốc Việt theo dõi thường xuyên diễn biến giải đấu World Cup 2026 và ủng hộ đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức sẽ tiến sâu vào giải. Sau lượt trận đầu tiên vòng bảng, trong khi tuyển Đức có chiến thắng đậm 7-1 trước đối thủ yếu Curacao thì Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo gây thất vọng khi bị Congo cầm hoà 1-1. Dù vậy, ông Quốc Việt bình luận giải đấu còn dài và nhiều bất ngờ: “Lần đầu tiên giải đấu có đến 48 đội tranh tài và hơn 100 trận đấu nên cuộc đua đến Cúp Vàng sẽ rất khắc nghiệt. Các đội tuyển buộc phải có thực lực và cả chiều sâu, đồng thời không thể thiếu những cá nhân có thể bùng nổ ở những thời khắc quyết định”.

Khi được hỏi bây giờ fan bóng đá theo dõi World Cup trên nền tảng báo điện tử, mạng xã hội, điện thoại là chính, những tờ báo thể thao, đặc san bóng đá, Tin Nhanh World Cup có giá trị gì trong quá khứ lẫn hiện tại, ông Quốc Việt chia sẻ: “Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay, sự bùng nổ về các nền tảng mạng xã hội, báo điện tử… giúp mọi người cũng như fan bóng đá dễ dàng và nhanh chóng tiếp nhận được tất cả các tin tức. Nhưng những trang báo mang đến cho chúng ta cảm giác đọc rõ ràng, sự thưởng thức thông tin, hình ảnh, bình luận được trình bày khéo léo trong khuôn khổ. Tôi rất vui khi biết có những tờ như Thể Thao và Văn hóa (TTXVN) vẫn ra Tin Nhanh World Cup 2026 hàng ngày như truyền thống hàng thập niên qua”.