Một sinh viên tại TP.HCM mắc viêm màng não mô cầu, bác sĩ khuyến cáo nhóm đối tượng không thể chủ quan

(Ngày Nay) - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần 11 năm 2026 (từ ngày 09 - 15/03), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 trường hợp viêm màng não do não mô cầu tại phường Bình Lợi Trung.

Được biết bệnh nhân là sinh viên 21 tuổi, đang học online tại Trường Đại học Giao thông Vận tải. Bệnh khởi phát ngày 09/03, đến ngày 10/3 nhập viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định và được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ngày 11/03.

Qua điều tra, sinh viên này chưa từng tiêm ngừa bệnh do não mô cầu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Bên cạnh đó, 2 người sống cùng nhà với sinh viên này đã được ngành y tế cho uống thuốc Ciprofloxacin 500mg, 1 viên liều duy nhất dự phòng từ ngày 11/03.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM tiếp tục theo dõi những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đủ 10 ngày để phòng ngừa nguy cơ lây lan.

BSCKI. Lê Thị Giao Thi - Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khuyến cáo, viêm màng não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm thuộc nhóm B, lây lan nhanh qua đường hô hấp và có tỷ lệ tử vong cao.

“Tỷ lệ tử vong cao thứ hai sau bệnh dại. Theo số liệu từ ngành y tế, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được cứu chữa, cứ 5 người sống sót thì có 1 người để lại di chứng nặng nề như: điếc, tổn thương thần kinh, đoạn chi hoặc sẹo vĩnh viễn.”, bác sĩ cho biết thêm.

Thanh thiếu niên là một trong những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao mắc não mô cầu, do thường xuyên tiếp xúc gần trong môi trường đông người như: lớp học, ký túc xá, trung tâm giải trí hay quán cà phê… - tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lây lan. Bên cạnh đó, trẻ em dưới 5 tuổi, người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, suy thận cũng là những người dễ gặp nguy hiểm khi nhiễm vi khuẩn não mô cầu.

Chuyên gia khuyến cáo, tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả hàng đầu hiện nay. Ghi nhận tại Trung tâm tiêm chủng Long Châu, đại diện đơn vị này cho biết toàn hệ thống đã có đầy đủ vắc xin, phòng các tuýp huyết thanh gây bệnh não mô cầu gồm: nhóm A, C, Y, W và nhóm B. Vắc xin có thể được tiêm cho nhiều độ tuổi, đối tượng: trẻ em, thanh thiếu niên, người sống trong môi trường tập thể, người có nguy cơ cao…

Đại diện Long Châu chia sẻ, trước bối cảnh một số địa phương đã ghi nhận các ca mắc bệnh do não mô cầu, nhu cầu tư vấn và tiêm vắc xin phòng viêm não mô cầu tại trung tâm gia tăng rõ rệt trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy người dân ngày càng chủ động hơn trong việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Trước diễn biến này, đội ngũ đã chủ động triển khai các phương án vận hành phù hợp với tình hình dịch tễ, bao gồm tăng cường nhân sự y tế tại các điểm tiêm có lưu lượng cao, đảm bảo nguồn cung vắc xin ổn định trên toàn hệ thống. Đồng thời, toàn bộ quy trình tiêm chủng vẫn được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế, từ khâu khám sàng lọc, chỉ định tiêm, thực hiện tiêm đến theo dõi sau tiêm, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và cộng đồng trong giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh tiêm vắc xin, BS. Giao Thi lưu ý người dân cần chủ động, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh khác như: vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường. Việc giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, đảm bảo thông thoáng không khí cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường sức đề kháng cũng giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.