Mỹ chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

(Ngày Nay) - Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ thị Bộ Chiến tranh Mỹ lập tức nối lại các vụ thử hạt nhân, nhấn mạnh lý do là “các nước khác cũng đang tiến hành thử nghiệm".
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III tại Căn cứ không quân Vandenberg, California, Mỹ ngày 5/2/2020.
Theo RIA Novosti, Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở bang California, Mỹ thông báo nước này sẽ tiến hành phóng thử vào ban đêm đối với tên lửa đạn đạo hạt nhân xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn, sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ thị Bộ Chiến tranh Mỹ lập tức nối lại các vụ thử hạt nhân, nhấn mạnh lý do là “các nước khác cũng đang tiến hành thử nghiệm” và cho rằng việc Washington duy trì hoạt động tương tự là “phù hợp.”

Thông cáo của đơn vị phóng vũ trụ Delta 30 thuộc căn cứ Vandenberg nêu rõ: “Vụ phóng thử tác chiến đối với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn của Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu thuộc Không quân Mỹ được ấn định diễn ra trong khoảng thời gian từ 23h01-5h01 theo giờ Thái Bình Dương ngày 4/11 (tức 14h01-20h01 ngày 5/11 theo giờ Việt Nam) từ khu vực phía Bắc căn cứ Vandenberg.”

Theo thông cáo, đây là vụ phóng “định kỳ” và “được lên kế hoạch từ nhiều năm trước.”

Tạp chí Newsweek ngày 3/11 dẫn bản đồ cảnh báo hàng hải cho hay tên lửa này khả năng sẽ được phóng từ căn cứ Vandenberg ở bang California hướng tới bãi thử phòng thủ tên lửa đạn đạo mang tên Ronald Reagan trên rạn san hô Kwajalein ở Thái Bình Dương.

Lần gần đây nhất, Mỹ phóng thử một tên lửa Minuteman III không mang đầu đạn là vào tháng 5.

