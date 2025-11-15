Mỹ, EU thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình ở Gaza

(Ngày Nay) - Theo tờ Times of Israel ngày 14/11, Kế hoạch ổn định Gaza của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chia vùng đất này thành hai khu vực. Việc phân chia này sẽ đi dọc theo ranh giới Đường Vàng hiện tại và thiết lập một “khu vực xanh” dưới sự kiểm soát của quân đội Israel và quốc tế, nơi công cuộc tái thiết sẽ bắt đầu, và một “khu vực đỏ”, nơi trên thực tế vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hamas.

Một quan chức Mỹ giấu tên giải thích rằng kế hoạch này nhằm mục đích tạo điều kiện cho người Palestine dần dần di chuyển đến các khu vực an toàn theo luật pháp quốc tế. Việc di chuyển dân thường sẽ diễn ra tự nguyện và không có mốc thời gian rõ ràng.

Trong nỗ lực đóng góp vào việc thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) vào tuần tới dự kiến thảo luận đề xuất khối này sẽ chỉ huy việc đào tạo 3.000 cảnh sát Palestine được triển khai tại Gaza.

Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu đã phác thảo các đề xuất nhằm mở rộng hai phái bộ dân sự của khối trong khu vực đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ biên giới, hỗ trợ cải cách tư pháp và cảnh sát của chính quyền Palestine (PA). Dự kiến, phái bộ hỗ trợ cảnh sát của EU có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong việc huấn luyện lực lượng cảnh sát Palestine tại Gaza bằng cách cung cấp đào tạo và hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 3.000 cảnh sát Palestine (thuộc biên chế của PA) từ Gaza, với mục tiêu lâu dài là huấn luyện toàn bộ 13.000 cảnh sát Palestine.

Trong diễn biến liên quan, ngày 14/11, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố những người Palestine đã đến Nam Phi một ngày trước đó trên một chuyến bay thuê bao sẽ không bị trả về.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, Tổng thống Ramaphosa cho biết: “Hôm qua, chúng tôi đã có một máy bay chở hơn 150 người Palestine hạ cánh xuống sân bay O.R. Tambo và đây là những người từ Gaza, bằng cách nào đó đã được đưa lên một chiếc máy bay bay qua Nairobi (Kenya) và đến đây”. Theo ông, mặc dù họ không có giấy tờ và thủ tục cần thiết, nhưng họ là những người đến từ khu vực đang bị xung đột tàn phá, vì vậy Nam Phi phải tiếp nhận họ và có thể xử lý tình huống mà họ đang phải đối mặt.

Chính quyền Nam Phi đã phải đối mặt với chỉ trích hôm 14/11 sau khi 153 người Palestine, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai, bị giữ lại trên máy bay trong khoảng 12 giờ do những vấn đề liên quan đến giấy tờ tùy thân của họ. Cơ quan Quản lý Biên giới Nam Phi cho biết 23 hành khách đã đi tiếp đến các quốc gia khác, còn 130 người ở lại Nam Phi. Hiện cơ quan tình báo Nam Phi đang điều tra kẻ đứng sau vụ việc này.