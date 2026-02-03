Mỹ sắp khởi động kho dự trữ khoáng sản thiết yếu trị giá 12 tỷ USD

(Ngày Nay) - Dự án Project Vault dự kiến sẽ kết hợp 1,67 tỷ USD vốn tư nhân với khoản vay 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ để thu mua và dự trữ khoáng sản cho các nhà sản xuất ôtô, các công ty công nghệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị khởi động một kho dự trữ khoáng sản thiết yếu chiến lược với số vốn ban đầu là 12 tỷ USD, khi nước này nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm và các kim loại khác của Trung Quốc, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trước những cú sốc về nguồn cung.

Dự án có tên Project Vault dự kiến sẽ kết hợp 1,67 tỷ USD vốn tư nhân với khoản vay 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ để thu mua và dự trữ khoáng sản cho các nhà sản xuất ôtô, các công ty công nghệ và các nhà sản xuất khác. Đây sẽ là kho dự trữ đầu tiên thuộc loại này dành cho khu vực tư nhân của Mỹ.

Kho dự trữ này sẽ hoạt động tương tự như kho dự trữ dầu khẩn cấp hiện có của quốc gia. Nhưng thay vì dầu thô, trọng tâm của sáng kiến sẽ là các khoáng sản như gali và coban được sử dụng trong các sản phẩm như iPhone, pin và động cơ phản lực. Đất hiếm và khoáng sản quan trọng cũng như các nguyên tố quan trọng về mặt chiến lược khác có giá cả biến động cũng sẽ nằm trong danh mục dự trữ.

Project Vault thể hiện cam kết lớn của Chính phủ Mỹ trong việc tích lũy các khoáng sản được coi là thiết yếu đối với các ngành công nghiệp như ô tô, hàng không vũ trụ và năng lượng, và cho thấy nỗ lực của ông Trump nhằm giảm sự phụ thuộc của chuỗi cung ứng Mỹ vào Trung Quốc, quốc gia cung cấp và chế biến khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới.

Cho đến nay, dự án đã thu hút sự tham gia của nhiều công ty như General Motors Co., Stellantis NV, Boeing Co., Corning Inc., GE Vernova Inc. và Google. Ba công ty thương mại hàng hóa là Hartree Partners LP, Traxys North America LLC và Mercuria Energy Group Ltd. đã ký kết thỏa thuận mua nguyên liệu thô để bổ sung vào kho dự trữ.

Hội đồng quản trị của Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ kiến sẽ bỏ phiếu vào cuối ngày 2/2 để phê duyệt khoản vay kỷ lục 15 năm, gấp hơn hai lần so với thương vụ lớn thứ hai từng được ngân hàng này thực hiện.

Nỗ lực của Mỹ trong việc giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng khoáng sản đã có thêm động lực mới vào năm ngoái, sau khi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với một số nguyên liệu, khiến một số nhà sản xuất Mỹ giảm sản lượng.