Ông Trump tiết lộ số tiền Mỹ đã thu được từ các biện pháp thuế quan

(Ngày Nay) - Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã thu về khoảng 600 tỷ USD từ các biện pháp áp thuế quan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo đài Sputnik, ông Trump khẳng định thuế quan là công cụ “không thể thiếu” trong chính sách kinh tế của Mỹ. Tổng thống Mỹ cho rằng nguồn thu từ thuế quan đã giúp chính phủ hỗ trợ nông dân, trong đó có khoản 12 tỷ USD được chi trả từ chính nguồn thu này.

Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận rằng các mức thuế mới góp phần loại bỏ “cạnh tranh không lành mạnh” và thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng nhà máy, mở rộng sản xuất trong nước thay vì sản xuất ở nước ngoài rồi xuất khẩu ngược trở lại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump hiện vẫn đang chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Phát biểu ngày 19/1, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trong trường hợp Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế hiện hành, Tổng thống Mỹ vẫn có thể sử dụng các thẩm quyền khác để áp thuế, dù các cơ chế này bị giới hạn hơn về phạm vi hàng hóa, lý do và thời gian áp dụng.

Trong khi đó, theo Axios, nếu Tòa án Tối cao phán quyết rằng tổng thống không có thẩm quyền áp thuế theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), Nhà Trắng vẫn còn nhiều công cụ pháp lý khác để điều chỉnh và tăng thuế nhập khẩu.

Trước đó, ngày 2/4/2025, Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau đó điều chỉnh mức thuế đối với một số đối tác thương mại.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện của một nhóm đại diện doanh nghiệp Mỹ, cho rằng các mức thuế quan nói trên là bất hợp pháp và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngày 29/8/2025, Tòa phúc thẩm khu vực Quận Columbia phán quyết Tổng thống Trump không có thẩm quyền áp đặt nhiều mức thuế đã công bố. Đến ngày 4/9, chính quyền Tổng thống Trump đã đệ đơn đề nghị Tòa án Tối cao xem xét và đảo ngược phán quyết này.

